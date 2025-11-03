"
Tragedia en Pocito: el fiscal confirmó que el arco no estaba asegurado correctamente

El fiscal Francisco Nicolía confirmó que el arco fue secuestrado para peritajes y se investiga si cumplía con las condiciones de seguridad.

El arco no tenía anclaje y el papá del adolescente logró advertirle que estaba mal colocado. Así lo confirmó a sanjuan8.com el fiscal Francisco Nicolía, de la UFI de Delitos Especiales, quien señaló que se realizaron las pericias correspondientes y que el elemento fue secuestrado para determinar si cumplía con los requisitos de seguridad. “Hay que establecer si existe alguna responsabilidad. Por el momento no se dispuso la clausura del lugar”, explicó.

El caso: una verdadera tragedia enlutó este domingo una celebración familiar en el Camping de Suboficiales, donde un adolescente de 13 años perdió la vida tras un accidente mientras jugaba al fútbol con otros menores.

Según fuentes judiciales, el joven, identificado como P.A.M.I., se encontraba festejando el cumpleaños de su primo cuando, luego de convertir un gol, se colgó del travesaño del arco para celebrar. En ese momento, la estructura cedió y cayó sobre su rostro, causándole lesiones de extrema gravedad.

El chico fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson, pero llegó sin vida. En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica, Brigada y la UFI de turno, quienes realizaron inspección ocular, relevamiento fotográfico y entrevistas a los testigos presentes.

De acuerdo con los testimonios recabados, el menor se encontraba acompañado por su padre, quien presenció el accidente y fue el primero en asistirlo. La autopsia determinará las causas exactas del fallecimiento.

