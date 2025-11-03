Tragedia en Pocito: el fiscal confirmó que el arco no estaba asegurado correctamente

El caso: una verdadera tragedia enlutó este domingo una celebración familiar en el Camping de Suboficiales, donde un adolescente de 13 años perdió la vida tras un accidente mientras jugaba al fútbol con otros menores.

arco de futbol

Según fuentes judiciales, el joven, identificado como P.A.M.I., se encontraba festejando el cumpleaños de su primo cuando, luego de convertir un gol, se colgó del travesaño del arco para celebrar. En ese momento, la estructura cedió y cayó sobre su rostro, causándole lesiones de extrema gravedad.