El arco no tenía anclaje y el papá del adolescente logró advertirle que estaba mal colocado. Así lo confirmó a sanjuan8.com el fiscal Francisco Nicolía, de la UFI de Delitos Especiales, quien señaló que se realizaron las pericias correspondientes y que el elemento fue secuestrado para determinar si cumplía con los requisitos de seguridad. “Hay que establecer si existe alguna responsabilidad. Por el momento no se dispuso la clausura del lugar”, explicó.
Tragedia en Pocito: el fiscal confirmó que el arco no estaba asegurado correctamente
