Uno de los detenidos por amenazas de bomba tenía condena por exhibiciones obscenas

La Fiscalía anticipó que, si se reúnen los elementos probatorios suficientes, en las próximas horas se formalizará la causa contra los imputados.

San Juan demandará a los responsables de amenazas de bomba

La Fiscalía de Estado de San Juan informó que, ante la reiteración de amenazas de bomba en edificios públicos, se resolvió iniciar demandas civiles por daños y perjuicios contra quienes resulten responsables. La medida alcanza tanto a los autores como a sus padres o tutores, en caso de tratarse de menores de edad.

El organismo destacó que este tipo de conductas “generan alarma social y desvían recursos públicos esenciales”, y subrayó que se trata de hechos graves que no quedarán impunes.

En paralelo, se continuará con las acciones penales correspondientes y, en los casos en que haya adolescentes involucrados, se solicitará la intervención de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. El abordaje será integral, incorporando tanto la dimensión legal como la socioeducativa, con participación del entorno familiar, vecinal y social.

Asimismo, se prevé la aplicación del Programa de Justicia Restaurativa Juvenil, a cargo del Poder Judicial de la provincia, que busca fomentar la reflexión, la prevención y evitar futuras conductas de riesgo.