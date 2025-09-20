"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > detenidos

Uno de los detenidos por amenazas de bomba tenía condena por exhibiciones obscenas

Las intimidaciones contra la Escuela Ejército de Los Andes dieron un giro este viernes con la captura de dos exalumnos en el barrio Sierras Moradas, a pocas cuadras del establecimiento.

Las reiteradas amenazas de bomba que obligaron a evacuar durante tres días seguidos a alumnos, docentes y personal no docente de la Escuela Ejército de Los Andes, en Rawson, tuvieron un nuevo capítulo. Este viernes, por orden de la UFI Genérica, se realizaron tres allanamientos simultáneos en viviendas de la zona y como resultado fueron detenidos dos exalumnos señalados como los responsables de los llamados intimidatorios.

Uno de ellos es Axel Muñoz, mayor de edad y con antecedentes por exhibiciones obscenas a menores, según consta en su prontuario. Quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal. El otro es un adolescente de 17 años, que fue puesto bajo la órbita de la Justicia de Menores.

El fiscal Francisco Pizarro confirmó a sanjuan8.com que en los operativos se secuestraron varios teléfonos celulares que serán peritados como parte de la investigación. Ambos sospechosos viven en las inmediaciones del establecimiento educativo.

Te puede interesar...

La Fiscalía anticipó que, si se reúnen los elementos probatorios suficientes, en las próximas horas se formalizará la causa contra los imputados.

San Juan demandará a los responsables de amenazas de bomba

La Fiscalía de Estado de San Juan informó que, ante la reiteración de amenazas de bomba en edificios públicos, se resolvió iniciar demandas civiles por daños y perjuicios contra quienes resulten responsables. La medida alcanza tanto a los autores como a sus padres o tutores, en caso de tratarse de menores de edad.

El organismo destacó que este tipo de conductas “generan alarma social y desvían recursos públicos esenciales”, y subrayó que se trata de hechos graves que no quedarán impunes.

En paralelo, se continuará con las acciones penales correspondientes y, en los casos en que haya adolescentes involucrados, se solicitará la intervención de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. El abordaje será integral, incorporando tanto la dimensión legal como la socioeducativa, con participación del entorno familiar, vecinal y social.

Asimismo, se prevé la aplicación del Programa de Justicia Restaurativa Juvenil, a cargo del Poder Judicial de la provincia, que busca fomentar la reflexión, la prevención y evitar futuras conductas de riesgo.

Temas

Te puede interesar