Las reiteradas amenazas de bomba que obligaron a evacuar durante tres días seguidos a alumnos, docentes y personal no docente de la Escuela Ejército de Los Andes, en Rawson, tuvieron un nuevo capítulo. Este viernes, por orden de la UFI Genérica, se realizaron tres allanamientos simultáneos en viviendas de la zona y como resultado fueron detenidos dos exalumnos señalados como los responsables de los llamados intimidatorios.
Uno de los detenidos por amenazas de bomba tenía condena por exhibiciones obscenas
Las intimidaciones contra la Escuela Ejército de Los Andes dieron un giro este viernes con la captura de dos exalumnos en el barrio Sierras Moradas, a pocas cuadras del establecimiento.