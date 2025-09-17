Amenazas de bomba: el Gobierno anunciaría sanciones más duras

En los últimos meses, estas situaciones provocaron la evacuación de establecimientos educativos, la paralización de hospitales y la suspensión de espectáculos, generando miedo en la comunidad y gastos millonarios para el Estado. Según adelantó Dávila, los adultos involucrados enfrentarán demandas civiles por daños y perjuicios, mientras que los padres de los menores deberán hacerse responsables de las multas, que incluso podrían derivar en embargos.