Orrego previo al encuentro con Santilli: "Creo en la obra publica"

El gobernador Marcelo Orrego se reunió con el ministro del Interior, Diego Santilli, y pidió que la Nación priorice la reactivación de la obra pública en San Juan.

Tal como estaba previsto, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, mantiene este lunes una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, en la Casa Rosada. El encuentro forma parte de la ronda de diálogo que la nueva gestión nacional abrió con los mandatarios provinciales.

Antes del cónclave, Orrego había anticipado a medios nacionales que uno de los principales temas en agenda sería la obra pública, un eje que considera clave para el desarrollo de la provincia. “Hay temas que son importantes para las provincias; la obra pública, definitivamente. Yo soy de los que creen en la obra pública”, sostuvo el mandatario.

El gobernador también destacó la figura del flamante ministro del Interior, a quien conoce desde su paso por el Congreso Nacional. “Creo que si lo han puesto como ministro del Interior, claramente tiene que tener esa intercomunicación inexorable con los gobernadores”, expresó.

Orrego remarcó que mantiene con Santilli un vínculo de respeto y colaboración, y confía en que la relación institucional permitirá avanzar en proyectos de infraestructura que se encuentran paralizados desde principios de año.

La reunión se enmarca en una serie de encuentros entre la Nación y las provincias, con el objetivo de establecer nuevos acuerdos fiscales y definir prioridades en materia de financiamiento y obra pública.

