Tal como estaba previsto, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, mantiene este lunes una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, en la Casa Rosada. El encuentro forma parte de la ronda de diálogo que la nueva gestión nacional abrió con los mandatarios provinciales.
Orrego previo al encuentro con Santilli: "Creo en la obra publica"
El gobernador Marcelo Orrego se reunió con el ministro del Interior, Diego Santilli, y pidió que la Nación priorice la reactivación de la obra pública en San Juan.