Orrego previo al encuentro con Santilli: "Creo en la obra publica"

Antes del cónclave, Orrego había anticipado a medios nacionales que uno de los principales temas en agenda sería la obra pública, un eje que considera clave para el desarrollo de la provincia. “Hay temas que son importantes para las provincias; la obra pública, definitivamente. Yo soy de los que creen en la obra pública”, sostuvo el mandatario.

El gobernador también destacó la figura del flamante ministro del Interior, a quien conoce desde su paso por el Congreso Nacional. “Creo que si lo han puesto como ministro del Interior, claramente tiene que tener esa intercomunicación inexorable con los gobernadores”, expresó.