Uñac en el cierre de la Semana Social: "Debemos fortalecer la democracia"

El tema de este año es “40 años de Democracia y 10 años de Francisco”; participaran referentes de sectores sociales, políticos, sindicales y económicos de nuestra provincia y del resto del país.

La Semana Social constituye un lugar de expresión y crecimiento de los ciudadanos y dirigentes comprometidos en la construcción del bien común.

En el comienzo de la ceremonia, Cabello y monseñor Lozano brindaron un homenaje por el reciente fallecimiento del dirigente Juan José Chica.

Luego, Uñac ofreció un reconocimiento al dirigente extinto y recordó parte de su trayectoria política y deportiva en la provincia.

Seguidamente, el gobernador expresó que “ es un honor participar del cierre de ésta actividad y festejar los 40 años de la Democracia. Y 10 años del pontificado del Papa Francisco. La semana social de la Iglesia católica significa una reflexión de lo que tenemos que seguir haciendo desde lo espiritual y lo religioso, pero también de los que adquirimos compromisos que atraviesan transversalmente a la sociedad sanjuanina. Es muy bueno ver como toda una comunidad se reúne para honrar y colaborar y servirse de más y mejor democracia. Debemos reconocer lo que hemos hecho bien, de lo que hemos hecho mal y emprender con las que todavía faltan.”

“La democracia debe comprometernos a todos a trabajar por más. Nos dejó la posibilidad de disentir y también la de consensuar. Expresarnos debe ser siempre con respeto, de una sociedad adulta y educada; la democracia nos deja el reconocimiento a distintos colectivos sociales, de elegir a los que queremos que nos representes”, dijo.

En otro párrafo, manifestó que “también debemos aceptar lo que a la democracia le faltó por lo que los dirigentes no hicimos. Una de esas grandes deudas es una pobreza que alarma en el país. Con democracia se resuelven éstos problemas, con la humildad de convocar a los que tengan ideas para quienes debemos llevar al pueblo en un camino de certezas”.

Continuando, Uñac sumó que “entre todos debemos hacer un ejercicio permanente de fortalecimiento de la democracia y del derecho de votar, que es uno de los principales pilares que no hay que perder. Quiero reconocer al Papa Francisco, que marcó con claridad lo que nos falta como sociedad y lo que nos faltó”.

Para cerrar, Uñac agregó que “para fortalecer la democracia debemos hacer una convocatoria nacional. Una amenaza son los discursos de ruptura, violencia y agresión, que lo tuvieron como destinatario al papa. Por eso quiero hacer un reconocimiento a su tarea, con respeto como líder espiritual y persona. Convoquémonos a la unidad, sin importar las pertenencias partidarias enfocándonos hacia dónde queremos llegar y los sanjuaninos queremos que ésta sea la provincia más próspera del país, porque es lo que los sanjuaninos nos merecemos”.

A continuación, Lozano hizo un sentido reconocimiento a todos los funcionarios por la dedicación y el compromiso e hizo hincapié en que “hoy celebramos haber recuperado un sistema de gobierno y un sistema de vínculo en la sociedad. En estas cuatro décadas hubo dificultades, crisis muy importantes, y el camino para superarla fue la mayor participación. Por eso es que el Papa dice que lo que nos hace falta es más política, más participación. Los problemas de la sociedad no se resuelven si no es a través de la política y llevada adelante en esta búsqueda incansable por el bien común. Por eso valoramos tanto en la Iglesia y en la sociedad la vocación política, sabiendo de los esfuerzos y renuncias”.

Para concluir, el sacerdote puso el foco en que “para fortalecer la democracia nos hace falta la escucha y el diálogo y la construcción de ciudadanía. Quisiera tres cosas destacar del aporte de Francisco en estos diez años: poner siempre en primer lugar a los pobres, a los vulnerables, a los que están heridos, para que no se nos pase, para que no naturalicemos lo que no es natural. Lo segundo, el cuidado de la casa común. El 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, el Papa va a entregar una nueva edición del Laudato Si, referida a aquellas cosas que están siendo muy difíciles en el planeta. Y por último, los sueños, la invitación a no bajar los brazos”.

A continuación, Martín se refirió a la tarea del Papa Francisco y destacó su humildad y su trabajo social. Además, se refirió a los 40 años de democracia. “Cuando no está, se restringen todos los derechos: a votar, a circular, entre otros. Tenemos que cuidarla entre todos porque es sinónimo de igualdad y de ejercicio de derechos”, recalcó.

Para cerrar, el funcionario se refirió a la calidad educativa y al trabajo para superar los índices de pobreza. Para cerrar, el intendente instó a los dirigentes de fuerzas políticas, a las instituciones y al resto de los sanjuaninos a que “trabajemos juntos por el bien común, dejando de lado el individualismo, que afecta nuestras vidas. Tenemos que mirarnos como hermanos y no como rivales, con tolerancia y respeto para que nuestro país salga adelante”.