Una familia de Rawson pide ayuda para recuperar el audífono que perdió una nena de 5 años en las inmediaciones del Excellence College. El dispositivo se extravió en la zona de Mendoza Sur 3368 y calles cercanas, y es importante para la pequeña.
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Una nena de 5 años perdió su audífono en Rawson y su familia pide ayuda para encontrarlo
Una nena de 5 años perdió su audífono en las inmediaciones del Excellence College, en Rawson. Su familia pide colaboración para recuperarlo y ofrece una recompensa a quien lo encuentre. Se puede dar aviso a través de dos números de teléfono.