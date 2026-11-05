Una nena de 5 años perdió su audífono en Rawson y su familia pide ayuda para encontrarlo

Según el pedido difundido por sus familiares, el audífono estaba guardado en un estuche negro, con cierres y tiradores rojos. También compartieron imágenes del dispositivo para facilitar su identificación.

Quienes lo hayan encontrado o tengan algún dato sobre su paradero pueden comunicarse al 264 488 1644 o al 264 457 8223. La familia ofrece una recompensa, a discreción, por la devolución.