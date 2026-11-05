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Una nena de 5 años perdió su audífono en Rawson y su familia pide ayuda para encontrarlo

Una nena de 5 años perdió su audífono en las inmediaciones del Excellence College, en Rawson. Su familia pide colaboración para recuperarlo y ofrece una recompensa a quien lo encuentre. Se puede dar aviso a través de dos números de teléfono.

Una familia de Rawson pide ayuda para recuperar el audífono que perdió una nena de 5 años en las inmediaciones del Excellence College. El dispositivo se extravió en la zona de Mendoza Sur 3368 y calles cercanas, y es importante para la pequeña.

Según el pedido difundido por sus familiares, el audífono estaba guardado en un estuche negro, con cierres y tiradores rojos. También compartieron imágenes del dispositivo para facilitar su identificación.

Quienes lo hayan encontrado o tengan algún dato sobre su paradero pueden comunicarse al 264 488 1644 o al 264 457 8223. La familia ofrece una recompensa, a discreción, por la devolución.

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