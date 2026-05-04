No me quedo mirando: jornada contra el acoso escolar en San Juan

Durante la jornada se abordarán contenidos vinculados al concepto de acoso escolar, sus diferentes manifestaciones —físicas, verbales, psicológicas, sociales y digitales—, así como los roles que intervienen en estas situaciones y sus consecuencias emocionales. Asimismo, se trabajará sobre la identificación de señales de alerta, el respeto por la diversidad y estrategias de prevención e intervención en el ámbito educativo.

El proyecto contempla además la implementación de charlas y talleres en instituciones educativas de toda la provincia, con una frecuencia estimada de una a dos por semana, durante el período comprendido entre los meses de mayo y diciembre. Estas actividades incluirán espacios de reflexión, dinámicas participativas y capacitaciones orientadas a la comunidad educativa.

La participación en las actividades será gratuita. Para la certificación, se requerirá asistencia completa y participación en las instancias propuestas.

La propuesta busca generar espacios de sensibilización y formación que contribuyan a la construcción de entornos escolares más inclusivos, respetuosos y libres de violencia.