Temor en Zonda por un supuesto puma: activaron un protocolo preventivo

El director de Conservación de Medio Ambiente, Ezequiel Salomón, explicó que las marcas detectadas no corresponden a un felino silvestre. “Hay algunas huellas que nos mencionaban los vecinos, pero son huellas de perro, no son huellas de puma”, afirmó ante la prensa.

Además, aclaró que no se recibieron denuncias formales ni en comisarías ni en la oficina de Ambiente, aunque igualmente se decidió actuar de oficio ante la circulación de información en redes sociales.

Uno de los factores que incrementó la preocupación fue la difusión de una imagen atribuida al supuesto animal. No obstante, el funcionario puso en duda su autenticidad. “No saben decir bien en qué lugar fue tomada ni quién la tomó. Es una foto que se ha ido viralizando y no podemos confirmar si es real”, señaló.

Sobre las posibles causas que pueden llevar a estos animales a acercarse a zonas pobladas, Salomón explicó que responden a factores ambientales y humanos, vinculados a la búsqueda de alimento y a la expansión urbana.

“La perturbación del ser humano cada vez se extiende más hacia las zonas naturales, interviniendo en hábitats que existían mucho antes de nuestros asentamientos”, indicó. También mencionó que la falta de presas o la presencia de crías pueden influir en estos desplazamientos.

Protocolo y medidas preventivas

Ante la situación, las autoridades mantienen activo un protocolo de alerta temprana para prevenir incidentes. Los agentes continúan en contacto con los vecinos y dejaron vías directas de comunicación para recibir información inmediata.

Como medida preventiva, se recomendó prestar especial atención a niños y mascotas, especialmente durante la noche, y dar aviso inmediato a la Policía ante cualquier avistamiento sospechoso.

Desde la Secretaría de Ambiente remarcaron la importancia de respetar la fauna silvestre y evitar acciones que puedan poner en riesgo tanto a las personas como a los animales.

Por el momento, no existen evidencias concretas que confirmen la presencia de un puma en la zona.