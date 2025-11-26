Ministros de Economía de todo el país llegarán a San Juan para una cumbre clave

A la provincia arribará el Secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman; la Subsecretaria de Coordinación Fiscal provincial, Valeria Sánchez, la Subsecretaria de Ingresos Públicos Claudia Balestrini; y el director Ejecutivo a cargo de la Comisión Federal de Impuesto , Alberto Pollola. Los mismos integrarán el encuentro junto a representantes provinciales, al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego y al ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez.

El temario incluirá asuntos varios vinculados a la coordinación fiscal, el seguimiento de normativas vigentes y la revisión de compromisos interjurisdiccionales que garantizan la transparencia y la sostenibilidad de las cuentas públicas.