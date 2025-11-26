San Juan se prepara para recibir, los días 27 y 28 de noviembre, a autoridades nacionales del ministerio de Economia de la nación y Ministros de Economía y Hacienda de las provincias argentinas en el marco de la 544° reunión del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Impuestos (CFI). El encuentro, de alto valor técnico y federal, reunirá a autoridades económicas para debatir y coordinar políticas públicas en materia fiscal y presupuestaria.
Ministros de Economía de todo el país llegarán a San Juan para una cumbre clave
La provincia será sede de la reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión Federal de Impuestos, donde funcionarios nacionales y provinciales analizarán la situación fiscal, las proyecciones económicas y temas estratégicos para las finanzas del país.