"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > ministros

Ministros de Economía de todo el país llegarán a San Juan para una cumbre clave

La provincia será sede de la reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión Federal de Impuestos, donde funcionarios nacionales y provinciales analizarán la situación fiscal, las proyecciones económicas y temas estratégicos para las finanzas del país.

San Juan se prepara para recibir, los días 27 y 28 de noviembre, a autoridades nacionales del ministerio de Economia de la nación y Ministros de Economía y Hacienda de las provincias argentinas en el marco de la 544° reunión del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Impuestos (CFI). El encuentro, de alto valor técnico y federal, reunirá a autoridades económicas para debatir y coordinar políticas públicas en materia fiscal y presupuestaria.

A la provincia arribará el Secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman; la Subsecretaria de Coordinación Fiscal provincial, Valeria Sánchez, la Subsecretaria de Ingresos Públicos Claudia Balestrini; y el director Ejecutivo a cargo de la Comisión Federal de Impuesto , Alberto Pollola. Los mismos integrarán el encuentro junto a representantes provinciales, al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego y al ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez.

El temario incluirá asuntos varios vinculados a la coordinación fiscal, el seguimiento de normativas vigentes y la revisión de compromisos interjurisdiccionales que garantizan la transparencia y la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Te puede interesar...

Las actividades se desarrollarán en el Salón Cruce de los Andes, donde la primera jornada estará destinada a una reunión técnica a cargo de equipos especializados de cada jurisdicción. Este espacio permitirá alinear criterios, revisar documentación y generar los consensos necesarios para la instancia posterior.

En la segunda jornada, se dará inicio formal a la reunión del Comité Ejecutivo, integrada por las máximas autoridades económicas provinciales. Una vez concluida, tendrá lugar la Reunión Plenaria, en la que se consolidarán las conclusiones y acuerdos alcanzados.

Con este encuentro, San Juan reafirma su compromiso con el federalismo fiscal, la transparencia y la construcción conjunta de políticas públicas que fortalezcan el desarrollo económico del país.

Temas

Te puede interesar