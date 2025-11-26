"
Policías le salvaron la vida a un bebé de apenas 30 días

Tres efectivos asistieron de urgencia a un recién nacido que llegó inconsciente a la comisaría y lograron reanimarlo con maniobras de desobstrucción antes de la llegada del personal médico.

Un dramático episodio tuvo lugar anoche cuando, cerca de las 21:10, una mujer llegó desesperada a una unidad policial con su bebé de un mes en brazos. La joven madre, Agustina Roldán (22), ingresó acompañada por su hermana, Milena Roldán (30), informando que el pequeño Ignacio estaba inconsciente.

Inmediatamente, el personal policial —compuesto por la Agente Paola Blanco, la Agente Karla Farias y el Sargento Maximiliano Palacio— tomó al menor y aplicó maniobras de desobstrucción de vías aéreas, mientras se comunicaban simultáneamente con el servicio de emergencias 107 para recibir indicaciones.

Tras los primeros auxilios, el bebé reaccionó favorablemente, recuperando la consciencia. Minutos después, personal médico arribó al lugar, revisó al recién nacido y determinó que no era necesario trasladarlo a un centro de salud, brindando a la madre las recomendaciones correspondientes.

