Policías le salvaron la vida a un bebé de apenas 30 días

Inmediatamente, el personal policial —compuesto por la Agente Paola Blanco, la Agente Karla Farias y el Sargento Maximiliano Palacio— tomó al menor y aplicó maniobras de desobstrucción de vías aéreas, mientras se comunicaban simultáneamente con el servicio de emergencias 107 para recibir indicaciones.

Tras los primeros auxilios, el bebé reaccionó favorablemente, recuperando la consciencia. Minutos después, personal médico arribó al lugar, revisó al recién nacido y determinó que no era necesario trasladarlo a un centro de salud, brindando a la madre las recomendaciones correspondientes.