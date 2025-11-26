Un dramático episodio tuvo lugar anoche cuando, cerca de las 21:10, una mujer llegó desesperada a una unidad policial con su bebé de un mes en brazos. La joven madre, Agustina Roldán (22), ingresó acompañada por su hermana, Milena Roldán (30), informando que el pequeño Ignacio estaba inconsciente.
Policías le salvaron la vida a un bebé de apenas 30 días
Tres efectivos asistieron de urgencia a un recién nacido que llegó inconsciente a la comisaría y lograron reanimarlo con maniobras de desobstrucción antes de la llegada del personal médico.