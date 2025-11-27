Violencia de género: San Juan reportó 22 denuncias y ningún femicidio

“Tratamos de visibilizar la violencia de género, pero también entendemos que ciertas circunstancias hacen que la violencia sea un poco generalizada, y es algo que hay que abordarlo desde distintos lugares”, señaló.

Destacó además el rol de la Iglesia en esta agenda: “El Arzobispado ha tomado participación en visibilizar esta problemática a nivel nacional y eso es digno de destacar”, expresó.

Más de 22 denuncias en CAVIG y un sistema de respuesta articulado

De acuerdo con la información brindada en el encuentro, el Ministerio Público recibió este año más de 22 denuncias por violencia de género a través del CAVIG. Álamo repasó el funcionamiento del esquema de intervención: “La policía de San Juan hace el abordaje situacional en el lugar; las personas pueden llamar al 911 y esa intervención es prácticamente inmediata”, dijo.

Luego, describió el proceso que sigue cada caso: “La víctima es trasladada en algunos casos hasta CAVIG, donde es asistida y asesorada por psicólogos y médicos, y decide si hacer la denuncia o no”, explicó.

Si no se formaliza una denuncia, los equipos aplican mecanismos de contención, acompañamiento y asesoramiento coordinados con las áreas municipales y el Área Mujer.

Álamo subrayó que el trabajo conjunto permitió sostener un indicador relevante.“Gracias a ese trabajo arduo y organizado, podemos decir que hoy en San Juan, a esta altura del año, no hemos tenido ningún femicidio que hayamos tenido que lamentar”, destacó.