Violencia de género: San Juan reportó 22 denuncias y ningún femicidio

En el Arzobispado, la subjefa de Policía Cintia Álamo expuso sobre violencia de género y confirmó que CAVIG recibió más de 22 denuncias este año, sin femicidios registrados en la provincia.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Arzobispado de San Juan fue sede de una disertación encabezada por la subjefa de la Policía, Cintia Álamo, quien destacó el trabajo articulado entre las distintas instituciones y confirmó que no se registraron femicidios en la provincia durante 2025.

La actividad se desarrolló ante representantes eclesiásticos, judiciales y de fuerzas de seguridad. En ese contexto, Álamo valoró el recorrido de la provincia en materia de políticas públicas.

“Hemos destacado nuestra historia, los avances que ha tenido la sociedad sanjuanina en cuanto a erradicar la violencia de género”, afirmó. Durante su exposición, la subjefa advirtió que el fenómeno de la violencia atraviesa hoy escenarios más amplios.

“Tratamos de visibilizar la violencia de género, pero también entendemos que ciertas circunstancias hacen que la violencia sea un poco generalizada, y es algo que hay que abordarlo desde distintos lugares”, señaló.

Destacó además el rol de la Iglesia en esta agenda: “El Arzobispado ha tomado participación en visibilizar esta problemática a nivel nacional y eso es digno de destacar”, expresó.

Más de 22 denuncias en CAVIG y un sistema de respuesta articulado

De acuerdo con la información brindada en el encuentro, el Ministerio Público recibió este año más de 22 denuncias por violencia de género a través del CAVIG. Álamo repasó el funcionamiento del esquema de intervención: “La policía de San Juan hace el abordaje situacional en el lugar; las personas pueden llamar al 911 y esa intervención es prácticamente inmediata”, dijo.

Luego, describió el proceso que sigue cada caso: “La víctima es trasladada en algunos casos hasta CAVIG, donde es asistida y asesorada por psicólogos y médicos, y decide si hacer la denuncia o no”, explicó.

Si no se formaliza una denuncia, los equipos aplican mecanismos de contención, acompañamiento y asesoramiento coordinados con las áreas municipales y el Área Mujer.

Álamo subrayó que el trabajo conjunto permitió sostener un indicador relevante.“Gracias a ese trabajo arduo y organizado, podemos decir que hoy en San Juan, a esta altura del año, no hemos tenido ningún femicidio que hayamos tenido que lamentar”, destacó.

