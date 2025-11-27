"
Amenazas, daños y robos: dos casos que activaron protocolos de Flagrancia

Dos operativos policiales en barrios del Gran San Juan terminaron con la detención de Maicol Ramos y Elio Vergara, acusados de robo agravado y tentativa de hurto en plazas barriales.

En el transcurso de este miércoles, la Policía de San Juan concretó dos procedimientos en distintos barrios del Gran San Juan que culminaron con las detenciones de dos jóvenes, uno de ellos armado y violento, y el otro sorprendido con herramientas y una pistola de juguete vinculadas a un intento de robo de cables. Ambos hechos activaron el sistema de Flagrancia.

Pasadas las 15.48, un llamado al 911 alertó sobre un asalto en la plaza del barrio Los Andes. La víctima, un joven de 19 años, describió al agresor con precisión: “pantalón corto azul, gorra rosada y un cuchillo”. Bajo amenazas, le había sustraído un teléfono Samsung.

Con esos datos, los efectivos localizaron al sospechoso en el mismo barrio. El detenido fue identificado como Maicol Ramos, de 20 años. Su madre autorizó el ingreso al domicilio y entregó el celular que el joven había escondido. La víctima reconoció de inmediato el aparato y al autor del asalto.

Durante el traslado, Ramos se volvió agresivo: golpeó el móvil policial y lanzó amenazas directas contra los agentes. Según consta en el parte, gritó frases como “te voy a matar” y “te voy a llenar de corchazos”. Por la resistencia y la intervención de vecinos que intentaron entorpecer el operativo, el joven fue derivado a la Subcomisaría Santa Lucía Este.

El caso quedó en manos del ayudante fiscal Gustavo Mendoza, quien inició el Procedimiento Especial de Flagrancia bajo las figuras de robo agravado, daño agravado y amenazas agravadas en concurso real.

Horas después, en el barrio Portal de Rivadavia, personal del Comando Radioeléctrico Oeste detuvo a Elio Antonio Vergara, de 31 años, sospechado de intentar sustraer cables de una plaza de la zona.

Los agentes lo interceptaron cuando caminaba con una mochila cargada con elementos vinculados al ilícito: una tapa de pilastra, llaves térmicas, una pinza, una tijera y una pistola de juguete. La denuncia previa por el robo de cables permitió identificarlo rápidamente.

Vergara fue puesto a disposición del ayudante fiscal Bruno Santiago y quedó vinculado al Legajo N.º 22/25, caratulado robo en grado de tentativa, con intervención de la Comisaría 38.

