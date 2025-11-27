En el transcurso de este miércoles, la Policía de San Juan concretó dos procedimientos en distintos barrios del Gran San Juan que culminaron con las detenciones de dos jóvenes, uno de ellos armado y violento, y el otro sorprendido con herramientas y una pistola de juguete vinculadas a un intento de robo de cables. Ambos hechos activaron el sistema de Flagrancia.
Amenazas, daños y robos: dos casos que activaron protocolos de Flagrancia
Dos operativos policiales en barrios del Gran San Juan terminaron con la detención de Maicol Ramos y Elio Vergara, acusados de robo agravado y tentativa de hurto en plazas barriales.