Amenazas, daños y robos: dos casos que activaron protocolos de Flagrancia

image

Durante el traslado, Ramos se volvió agresivo: golpeó el móvil policial y lanzó amenazas directas contra los agentes. Según consta en el parte, gritó frases como “te voy a matar” y “te voy a llenar de corchazos”. Por la resistencia y la intervención de vecinos que intentaron entorpecer el operativo, el joven fue derivado a la Subcomisaría Santa Lucía Este.

El caso quedó en manos del ayudante fiscal Gustavo Mendoza, quien inició el Procedimiento Especial de Flagrancia bajo las figuras de robo agravado, daño agravado y amenazas agravadas en concurso real.

image

Horas después, en el barrio Portal de Rivadavia, personal del Comando Radioeléctrico Oeste detuvo a Elio Antonio Vergara, de 31 años, sospechado de intentar sustraer cables de una plaza de la zona.

Los agentes lo interceptaron cuando caminaba con una mochila cargada con elementos vinculados al ilícito: una tapa de pilastra, llaves térmicas, una pinza, una tijera y una pistola de juguete. La denuncia previa por el robo de cables permitió identificarlo rápidamente.

Vergara fue puesto a disposición del ayudante fiscal Bruno Santiago y quedó vinculado al Legajo N.º 22/25, caratulado robo en grado de tentativa, con intervención de la Comisaría 38.