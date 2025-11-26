"
El primer viajero del Paso de Agua Negra es un joven ciclista alemán

Tras recorrer miles de kilómetros en bicicleta, llegó a San Juan decidido a cruzar hacia La Serena. Esperó tres días para la habilitación y se convirtió en el primer turista de la temporada 2025-2026.

Un joven ciclista alemán sorprendió este miércoles al convertirse en el primer viajero en cruzar el Paso de Agua Negra en la temporada 2025-2026. El turista, que lleva miles de kilómetros recorridos en su bicicleta, arribó días atrás a San Juan con un objetivo claro: atravesar la cordillera rumbo a La Serena.

Según contó, es la primera vez que realiza este tramo y su entusiasmo por vivir la experiencia lo llevó a esperar tres días hasta que el paso internacional fuera habilitado oficialmente. Su presencia llamó rápidamente la atención de quienes estaban en la zona, no solo por la magnitud de su travesía, sino también por su determinación.

Fuente: Región Binacional

