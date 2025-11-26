Un joven ciclista alemán sorprendió este miércoles al convertirse en el primer viajero en cruzar el Paso de Agua Negra en la temporada 2025-2026. El turista, que lleva miles de kilómetros recorridos en su bicicleta, arribó días atrás a San Juan con un objetivo claro: atravesar la cordillera rumbo a La Serena.
El primer viajero del Paso de Agua Negra es un joven ciclista alemán
Tras recorrer miles de kilómetros en bicicleta, llegó a San Juan decidido a cruzar hacia La Serena. Esperó tres días para la habilitación y se convirtió en el primer turista de la temporada 2025-2026.