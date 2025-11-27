"
Reconocimiento facial y tecnología avanzada: así se renueva el CISEM

El CISEM presentó 30 nuevas cámaras con inteligencia artificial y reconocimiento facial. La Secretaría de Seguridad planifica puntos estratégicos y prevé otra compra tecnológica.

El Centro Integral de Seguridad y Emergencia (CISEM) presentó este miércoles la incorporación de 30 nuevas cámaras de videovigilancia con tecnología de última generación, que incluyen sistemas de inteligencia artificial y capacidad de reconocimiento facial. Las unidades se integrarán a las 30 ya operativas, fortaleciendo la red de monitoreo urbano administrada por la Secretaría de Estado de Seguridad.

El jefe interino del CISEM, comisario inspector Maximiliano Calderón, detalló que las nuevas unidades incorporan funciones avanzadas: “Son cámaras de última generación que tienen inteligencia artificial y, por ejemplo, van a permitir el reconocimiento facial”.

Calderón explicó que el crecimiento del sistema no es aleatorio, sino que responde a un esquema técnico y territorial coordinado con la Secretaría de Seguridad: “La Secretaría está planificando puntos estratégicos para colocar nuevas cámaras, como así también la incorporación de otras unidades que ya vienen con tecnología renovada”.

Actualmente, hay 30 cámaras disponibles para instalación inmediata, que serán ubicadas según el mapa delictual y los requerimientos operativos. Además, la Provincia evalúa una nueva adquisición, condicionada a las posibilidades presupuestarias del área.

Tecnología futura: más IA y capacidades ampliadas

Consultado sobre las próximas incorporaciones, Calderón confirmó que se trata de dispositivos más avanzados que los recientemente presentados: “Se espera una adquisición de cámaras de última generación que vendrían con este tipo de tecnología incorporada”, señaló. Entre esas funciones se encuentran sistemas de análisis automático, reconocimiento facial y herramientas de detección inteligente.

El objetivo, explicó, es que estas nuevas unidades permitan “optimizar un poco mejor el monitoreo que se realiza acá”, reforzando la observación en tiempo real y la capacidad de respuesta policial.

Aunque no hay una fecha confirmada, la Secretaría de Seguridad ya trabaja en el proceso administrativo para la adquisición. “Eso está en trámite, lo maneja la Secretaría de Seguridad. Tengo entendido que está gestionado y estamos a la espera de que en algún momento se concrete”, afirmó Calderón.

Si los plazos administrativos avanzan según lo previsto, la compra podría materializarse durante 2026, aunque la definición dependerá formalmente del área de Seguridad.

