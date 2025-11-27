Reconocimiento facial y tecnología avanzada: así se renueva el CISEM

Actualmente, hay 30 cámaras disponibles para instalación inmediata, que serán ubicadas según el mapa delictual y los requerimientos operativos. Además, la Provincia evalúa una nueva adquisición, condicionada a las posibilidades presupuestarias del área.

Tecnología futura: más IA y capacidades ampliadas

Consultado sobre las próximas incorporaciones, Calderón confirmó que se trata de dispositivos más avanzados que los recientemente presentados: “Se espera una adquisición de cámaras de última generación que vendrían con este tipo de tecnología incorporada”, señaló. Entre esas funciones se encuentran sistemas de análisis automático, reconocimiento facial y herramientas de detección inteligente.

El objetivo, explicó, es que estas nuevas unidades permitan “optimizar un poco mejor el monitoreo que se realiza acá”, reforzando la observación en tiempo real y la capacidad de respuesta policial.

Aunque no hay una fecha confirmada, la Secretaría de Seguridad ya trabaja en el proceso administrativo para la adquisición. “Eso está en trámite, lo maneja la Secretaría de Seguridad. Tengo entendido que está gestionado y estamos a la espera de que en algún momento se concrete”, afirmó Calderón.

Si los plazos administrativos avanzan según lo previsto, la compra podría materializarse durante 2026, aunque la definición dependerá formalmente del área de Seguridad.