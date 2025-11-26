La Dirección de Protección Civil emitió la Alerta Meteorológica N° 63/25 por tormentas para la tarde y noche de este miércoles 26 de noviembre. El aviso alcanza a los departamentos 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil, donde se espera inestabilidad marcada.
Alerta amarilla por tormentas para cinco departamentos de San Juan
Protección Civil advirtió por fenómenos intensos durante la tarde y noche de este miércoles, con posible granizo, ráfagas de hasta 80 km/h y fuerte actividad eléctrica en el Este provincial.