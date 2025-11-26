"
San Juan 8 > San Juan > alerta

Alerta amarilla por tormentas para cinco departamentos de San Juan

Protección Civil advirtió por fenómenos intensos durante la tarde y noche de este miércoles, con posible granizo, ráfagas de hasta 80 km/h y fuerte actividad eléctrica en el Este provincial.

La Dirección de Protección Civil emitió la Alerta Meteorológica N° 63/25 por tormentas para la tarde y noche de este miércoles 26 de noviembre. El aviso alcanza a los departamentos 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil, donde se espera inestabilidad marcada.

Según el parte oficial, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían presentarse con ocasional caída de granizo, ráfagas de hasta 80 km/h, abundante actividad eléctrica y precipitaciones intensas en cortos períodos. Se anticipan acumulados de 20 a 40 mm, con posibilidad de superar esos valores en zonas puntuales.

Protección Civil recordó los números de contacto ante emergencias:

103 y 911.

