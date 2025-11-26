"
Operativo rural: secuestraron aves, tortugas, un arma y una montura robada

Personal de Unidades Rurales 3 y 4 allanó viviendas en Sarmiento y Caucete y rescató más de 70 animales protegidos. Tres personas quedaron aprehendidas y se secuestró un arma y una montura vinculada a un hurto.

Personal de la Unidad Rural N.º 3 y N.º 4 llevó adelante este miércoles una serie de allanamientos en los departamentos Sarmiento y Caucete, luego de una investigación iniciada por denuncias anónimas que advertían sobre la venta de animales autóctonos y especies protegidas. Los operativos arrojaron resultados positivos y permitieron recuperar más de 70 ejemplares en cautiverio, además de detener a tres personas.

Según informaron fuentes policiales, en los distintos domicilios se encontraron 50 pichones de catas argentinas, seis tortugas terrestres, cinco benteveos y diez tramperos utilizados para la captura ilegal de aves. Los efectivos también secuestraron diversos elementos vinculados a la actividad clandestina.

Como resultado de los procedimientos, quedaron detenidos dos hombres: uno de 45 años, oriundo de San Martín, y otro de 27 años, residente en Media Agua, Sarmiento. Ambos permanecen a disposición de las autoridades competentes.

En uno de los allanamientos, la Policía también secuestró un arma larga marca Rubi Extra, industria argentina, con número de serie 13512. Además, hallaron una montura completa compuesta por un casco chileno de chapa, tabla roja, pellones de lana y accesorios de distintos colores. Este elemento figuraba en una causa por hurto radicada en la Comisaría 8.ª, por lo que fue reconocida y devuelta a su propietario. Por este hecho, una mujer de 30 años quedó aprehendida de manera domiciliaria.

Del mismo modo, personal de la Dirección de Tenencia Responsable del área de Ambiente intervino en el lugar y trasladó a los animales a un centro veterinario para su evaluación. Más tarde, las especies fueron derivadas al Parque Faunístico, donde iniciarán su proceso de recuperación y futura liberación, siguiendo el protocolo correspondiente para fauna protegida.

Los hechos quedaron vinculados a actuaciones contravencionales por infracción a los artículos 98 y 206 de la Ley 941-R, a disposición de los Juzgados de Paz de Sarmiento y Caucete. En paralelo, la UFI Flagrancia y Delitos contra la Propiedad investiga la causa por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y la investigación por hurto asociada a la montura secuestrada.

