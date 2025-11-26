Operativo rural: secuestraron aves, tortugas, un arma y una montura robada

image

En uno de los allanamientos, la Policía también secuestró un arma larga marca Rubi Extra, industria argentina, con número de serie 13512. Además, hallaron una montura completa compuesta por un casco chileno de chapa, tabla roja, pellones de lana y accesorios de distintos colores. Este elemento figuraba en una causa por hurto radicada en la Comisaría 8.ª, por lo que fue reconocida y devuelta a su propietario. Por este hecho, una mujer de 30 años quedó aprehendida de manera domiciliaria.

image

Del mismo modo, personal de la Dirección de Tenencia Responsable del área de Ambiente intervino en el lugar y trasladó a los animales a un centro veterinario para su evaluación. Más tarde, las especies fueron derivadas al Parque Faunístico, donde iniciarán su proceso de recuperación y futura liberación, siguiendo el protocolo correspondiente para fauna protegida.

image

Los hechos quedaron vinculados a actuaciones contravencionales por infracción a los artículos 98 y 206 de la Ley 941-R, a disposición de los Juzgados de Paz de Sarmiento y Caucete. En paralelo, la UFI Flagrancia y Delitos contra la Propiedad investiga la causa por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y la investigación por hurto asociada a la montura secuestrada.