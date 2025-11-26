Personal de la Unidad Rural N.º 3 y N.º 4 llevó adelante este miércoles una serie de allanamientos en los departamentos Sarmiento y Caucete, luego de una investigación iniciada por denuncias anónimas que advertían sobre la venta de animales autóctonos y especies protegidas. Los operativos arrojaron resultados positivos y permitieron recuperar más de 70 ejemplares en cautiverio, además de detener a tres personas.
Operativo rural: secuestraron aves, tortugas, un arma y una montura robada
