Durante el plenario realizado este sábado, los delegados tuvieron la oportunidad de exponer los puntos debatidos e informados por los docentes a los que representaban. Tras considerar detenidamente todos los aspectos planteados, se ha decidido no convocar al paro. No obstante, desde el gremio indicaron que esto no implica el cese de la lucha ya se mantendrán en estado de alerta.

UDAP además, el respaldo al reclamo legítimo de todas las demandas y necesidades expresadas por CTERA. "Continuaremos reclamando mejoras salaria les e inversiones en política educativa a través de la paritaria docente provincial y las convocatorias nacionales", indicaron a través de un comunicado.