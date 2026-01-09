Tras el cierre por tormentas, habilitaron el Cristo Redentor con largas demoras

Durante el cierre preventivo, una importante cantidad de autos particulares quedó detenida en el Área de Control Integrado (ACI) de Uspallata, donde se encontraba instalada la barrera. Una vez habilitado el tránsito, se formaron extensas filas en dirección al complejo chileno Los Libertadores, generando una congestión sostenida durante toda la mañana.

De acuerdo a los reportes oficiales, la demora promedio para salir del país era de cuatro horas y media, a lo que se sumaba casi una hora adicional en el complejo Roque Carranza para quienes regresaban a la Argentina.

Fuerte movimiento turístico

El flujo vehicular hacia Chile se incrementó de manera sostenida tras el Año Nuevo. Según datos oficiales, en los últimos días se registraron picos de entre 7.000 y 8.000 personas diarias cruzando por el Cristo Redentor, impulsados principalmente por el turismo hacia las playas del Pacífico.

Para evitar el colapso total del corredor internacional, durante la mañana debieron activarse en distintos momentos los paradores de Penitentes y Uspallata, donde se ordena el tránsito de forma escalonada antes de ingresar a la alta montaña.

Pese a las denuncias por inseguridad y al encarecimiento de algunos precios en Chile, la demanda para cruzar la cordillera se mantiene alta entre mendocinos y sanjuaninos, que continúan eligiendo ese destino para vacacionar.

Pronóstico y protocolos especiales

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el fin de semana presentará condiciones favorables para la circulación en alta montaña, con cielo despejado y temperaturas máximas cercanas a los 12°C tanto el sábado como el domingo. Para el lunes, en cambio, se esperan precipitaciones en la zona cordillerana.

Ante la gran afluencia de viajeros, el Gobierno de Mendoza activó un protocolo especial de estacionamiento en Penitentes y Uspallata. El sistema permite habilitar zonas de espera previas al túnel, desde donde los vehículos son enviados en cápsulas hacia la frontera con el objetivo de agilizar los trámites aduaneros.

Menos demoras en el paso sanjuanino

En contraste con la situación en Mendoza, el Paso de Agua Negra, principal cruce internacional de San Juan, también reabrió este viernes con demoras considerablemente menores. El corredor sanjuanino comenzó a operar entre las 9 y las 17 horas, tras una postergación inicial de dos horas, y registró una circulación mucho más fluida.

Con el Cristo Redentor nuevamente habilitado y buenas condiciones climáticas en puerta, todo indica que el movimiento hacia Chile seguirá siendo intenso durante los próximos días, aunque con demoras que podrían repetirse si el volumen vehicular se mantiene elevado.