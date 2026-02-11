Tragedia en Ruta 40: frenaron el abreviado y habrá juicio oral para el acusado

La familia de Carolina Sastre, una de las víctimas fatales, representada por el abogado Gabriel Sanz, sostuvo desde el inicio que el acusado debía cumplir una pena efectiva y no acceder a tres años de prisión domiciliaria, como establecía el acuerdo.

image

Tras el segundo revés, la fiscal de Impugnación, Marcela Torres, llevó el planteo ante la Corte. Argumentó que Chicón había actuado con arbitrariedad y fuera de lo establecido por el Código Procesal, afectando garantías constitucionales. No obstante, la Corte rechazó el recurso por una cuestión técnica. Señaló que no se trataba de una sentencia definitiva y, por lo tanto, no era impugnable por vía casatoria.

En su resolución, citó el principio de taxatividad recursiva y recordó que sólo pueden apelarse las resoluciones previstas por la ley. Además, indicó que la fiscalía no estaba legitimada para impugnar en este caso.

La Sala, integrada por Marcelo Lima, Juan José Victoria y Guillermo De Sanctis, también dejó entrever que este tipo de planteos terminan generando demoras innecesarias en los procesos judiciales.

El hecho ocurrió el 15 de enero de 2025, cuando Flores Condori conducía una Toyota Hilux de sur a norte por Ruta 40 y, de manera repentina, se cruzó de carril. En sentido contrario circulaba un Peugeot 308, manejado por Carolina Sastre, con el que impactó de frente.

image

Como consecuencia del choque, Sastre falleció en el acto. Semanas después también murió Angélica Mundocorre, esposa del acusado, quien viajaba como acompañante.

En el vehículo también se encontraban Camila Bravo, Emilia Oviedo y la hermana del imputado, quienes resultaron gravemente heridas. Todas lograron recuperarse tras permanecer internadas. En diciembre del año pasado, Flores Condori dejó el Penal de Chimbas y fue trasladado a su domicilio. La jueza Chicón dispuso el uso de tobillera electrónica y controles policiales periódicos.

Con la decisión de la Corte, el expediente continuará su trámite regular y el acusado deberá enfrentar un juicio oral por la tragedia vial.