Feriado de Carnaval: el comercio cerraría un día y cada local define qué hace

Lunes 16: comercios cerrados

Martes 17: atención normal

La intención es unificar criterios en toda la provincia y evitar confusiones durante uno de los fines de semana más movidos del año.

Cada comerciante decide

Desde la Cámara aclararon que se trata de una recomendación y no de una obligación. La decisión final sobre abrir o no durante el feriado queda en manos de cada propietario. Sin embargo, remarcaron que buscan que la mayoría del sector acompañe la propuesta para ofrecer un mensaje claro a la comunidad sanjuanina y ordenar el movimiento comercial.

image

Además, la entidad recordó cuáles son las obligaciones legales en caso de que un comercio decida abrir durante un feriado nacional.

Según la normativa vigente:

La jornada debe pagarse con recargo del 100%, es decir, doble.

Corresponde otorgar el franco compensatorio al trabajador.

Estas condiciones buscan proteger los derechos laborales y evitar irregularidades durante los feriados.

Desde Comerciantes Unidos señalaron que la sugerencia apunta a equilibrar la actividad económica, el descanso del personal y el cumplimiento de la ley, en un contexto donde se espera mayor circulación de personas por el feriado.

Bajo el lema “Unidos por el crecimiento de nuestro comercio”, la Cámara reafirmó su compromiso con el sector y con la planificación ordenada de la actividad en la provincia. Mientras tanto, los vecinos ya toman nota: el lunes muchos locales estarán con persianas bajas, y el martes volverá el movimiento habitual en las calles comerciales de San Juan.