Hualilán celebró el décimo aniversario del ENI Mafalda de Ullum

Durante los festejos, la firma compartió con los alumnos, el cuerpo docente, los directivos y los familiares una jornada especial dedicada a las Artes Circenses, llena de movimiento, dinamismo y creatividad. Esta propuesta participativa permitió conmemorar la década de existencia del jardín desde el juego, el encuentro colectivo y la expresión artística.

A su vez, la compañía destacó el signficado del nombre Mafalda, inspirador de una figura inquieta, sensible y con inquietud analítica sobre el entorno. Para Hualilán, tales virtudes adquieren un valor primordial al momento de respaldar los procesos educativos iniciales y promover el descubrimiento constante a través del juego.

Por otro lado, la empresa expresó su agradecimiento a las autoridades del establecimiento por la oportunidad de integrarse a la vida escolar. Con este paso, Golden Mining reafirma su vocación de continuar escribiendo nuevos capítulos colaborativos junto al municipio, la comunidad y sus instituciones, bajo la convicción de que educar equivale a sembrar en el presente los proyectos que forjarán las metas futuras.

Sonia Delgado, presidenta de Golden Mining, expresó al respecto: "Es un profundo honor para el equipo de Hualilán acompañar a la comunidad educativa del ENI Mafalda en este décimo aniversario y haber sido distinguidas como sus madrinas. Esto implica construir lazos auténticos, mantenernos cerca y respaldar los primeros aprendizajes de los niños mientras descubren el mundo mediante el juego y la creatividad”