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Hualilán celebró el décimo aniversario del ENI Mafalda de Ullum

Hualilán busca formar parte activa de una comunidad cuyos integrantes hoy se forman en las aulas y en el futuro serán los líderes del departamento.

En el marco del décimo aniversario de la Escuela de Nivel Inicial (ENI) Mafalda del departamento Ullum, autoridades de Golden Mining, operadora de Hualilán, participaron activamente de los festejos, expresando su gratitud por el honor de ser elegidas madrinas de la institución.

Para el equipo de la compañía, asumir este rol significa ir más allá del acompañamiento formal, es enfocar los esfuerzos en la construcción de vínculos estrechos y la cercanía cotidiana durante la primera etapa formativa de la niñez. Hualilán busca formar parte activa de una comunidad cuyos integrantes hoy se forman en las aulas y en el futuro serán los líderes del departamento.

Como parte de este acompañamiento, la empresa concretó una colaboración destinada a la infraestructura institucional por un monto aproximado de 2.5 millones de pesos.

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Durante los festejos, la firma compartió con los alumnos, el cuerpo docente, los directivos y los familiares una jornada especial dedicada a las Artes Circenses, llena de movimiento, dinamismo y creatividad. Esta propuesta participativa permitió conmemorar la década de existencia del jardín desde el juego, el encuentro colectivo y la expresión artística.

A su vez, la compañía destacó el signficado del nombre Mafalda, inspirador de una figura inquieta, sensible y con inquietud analítica sobre el entorno. Para Hualilán, tales virtudes adquieren un valor primordial al momento de respaldar los procesos educativos iniciales y promover el descubrimiento constante a través del juego.

Por otro lado, la empresa expresó su agradecimiento a las autoridades del establecimiento por la oportunidad de integrarse a la vida escolar. Con este paso, Golden Mining reafirma su vocación de continuar escribiendo nuevos capítulos colaborativos junto al municipio, la comunidad y sus instituciones, bajo la convicción de que educar equivale a sembrar en el presente los proyectos que forjarán las metas futuras.

Sonia Delgado, presidenta de Golden Mining, expresó al respecto: "Es un profundo honor para el equipo de Hualilán acompañar a la comunidad educativa del ENI Mafalda en este décimo aniversario y haber sido distinguidas como sus madrinas. Esto implica construir lazos auténticos, mantenernos cerca y respaldar los primeros aprendizajes de los niños mientras descubren el mundo mediante el juego y la creatividad”

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