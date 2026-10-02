El falso enfermero fue condenado a 6 meses de prisión efectiva

De acuerdo con la investigación, Godoy recorría los pasillos de los consultorios externos y se presentaba ante personas que aguardaban atención como si fuera integrante del personal de salud. Bajo esa modalidad, ofrecía supuestamente agilizar turnos, conseguir recetas u obtener determinados estudios a cambio de dinero.

Para reforzar el engaño, el acusado habría utilizado un sello con el nombre de un médico del hospital y entregaba indicaciones que, según la investigación, eran apócrifas.

Durante el procedimiento que terminó con su detención, los investigadores secuestraron el sello y documentación que estaría vinculada con la maniobra.

El profesional cuyo nombre aparecía en el sello ya declaró ante la Justicia y desconoció cualquier vínculo con Godoy. Además, negó que el sello y las indicaciones secuestradas fueran de su autoría.

Una condena previa que agravó la situación

Godoy ya contaba con una condena de ejecución condicional por un caso de violencia de género. Debido a ese antecedente, la nueva pena de seis meses por estafa deberá cumplirse de manera efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial.

El caso había generado una investigación destinada a determinar el alcance de la presunta maniobra y establecer si existían más personas afectadas.

Ahora, la Fiscalía busca determinar cuántas personas pudieron haber sido engañadas, cómo llegó el sello a manos de Godoy y si efectivamente posee un título de enfermero o si en algún momento prestó servicios en otra dependencia sanitaria.