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Reprogramaron las audiciones del casting de artista de FNS

Se trata del turno que iba audicionar este viernes por la tarde. La medida se tomó a raíz del alerta de viento Zonda. Los detalles de los nuevos horarios y días.

La organización de la Fiesta Nacional del Sol informó que, debido al alerta por viento Zonda, emitido desde Protección Civil, para la tarde del viernes 2 de octubre, se dispuso la reprogramación de audición de casting de los turnos del 12 al 22, correspondientes a la jornada comprendida entre las 14:00 y las 17:20 hs

Las audiciones correspondientes a estos turnos serán realizadas durante los días sábado 3 y domingo 4 de octubre, de acuerdo con la nueva asignación establecida por la organización.

Los/as artistas convocados/as deberán consultar su nuevo día y horario de audición a través del sitio: fiestanacionaldelsol.com / castingfns.com.ar en la sección convocatorias. Allí en Consultá tu turno , deberán colocar el DNI y el correo electrónico con el que se anotaron y recibirán la nueva fecha y horario asignado.

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La medida fue adoptada con el objetivo de priorizar la seguridad de los/as artistas y facilitar condiciones adecuadas para su traslado y participación en las audiciones.

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