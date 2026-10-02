La organización de la Fiesta Nacional del Sol informó que, debido al alerta por viento Zonda, emitido desde Protección Civil, para la tarde del viernes 2 de octubre, se dispuso la reprogramación de audición de casting de los turnos del 12 al 22, correspondientes a la jornada comprendida entre las 14:00 y las 17:20 hs
Reprogramaron las audiciones del casting de artista de FNS
Se trata del turno que iba audicionar este viernes por la tarde. La medida se tomó a raíz del alerta de viento Zonda. Los detalles de los nuevos horarios y días.