Reprogramaron las audiciones del casting de artista de FNS

Las audiciones correspondientes a estos turnos serán realizadas durante los días sábado 3 y domingo 4 de octubre, de acuerdo con la nueva asignación establecida por la organización.

Los/as artistas convocados/as deberán consultar su nuevo día y horario de audición a través del sitio: fiestanacionaldelsol.com / castingfns.com.ar en la sección convocatorias. Allí en Consultá tu turno , deberán colocar el DNI y el correo electrónico con el que se anotaron y recibirán la nueva fecha y horario asignado.