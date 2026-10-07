Las últimas horas de Jeremías, el menor hallado sin vida

Jeremías era alumno de la Escuela Secundaria Teniente 1° Francisco Ibáñez. Para la comunidad educativa, no era simplemente un nombre dentro de una lista de estudiantes. Sus compañeros y docentes lo recuerdan por su alegría, su simpatía y la buena energía que transmitía en la escuela.

Desde la institución expresaron su pesar por la muerte del adolescente y acompañaron a su familia, amigos y compañeros en medio de la conmoción.

Jeremías había salido de su domicilio en Santa Lucía durante la mañana del martes para dirigirse a clases. Todo transcurría con normalidad hasta que sufrió una descompensación mientras caminaba por la zona de Villa Dorrego.

Alrededor de las 8:40, una mujer que caminaba junto a su hijo hacia el jardín de infantes observó al adolescente tendido en la calle y dio aviso.

En ese momento no tenía documentación ni teléfono celular, por lo que su identidad no pudo establecerse de inmediato. Esa demora generó distintas versiones entre vecinos, algunas de ellas equivocadas, que incluso hablaban de un joven en situación de calle.

La investigación permitió establecer después que se trataba de Jeremías, un adolescente de Santa Lucía que simplemente estaba haciendo el recorrido habitual hacia su escuela.

Qué se sabe sobre su muerte

La principal incógnita de las primeras horas era qué había ocurrido con el adolescente. La respuesta llegó con el resultado de la autopsia.

Fuentes judiciales confirmaron que Jeremías murió como consecuencia de una falla cardíaca fulminante. El estudio forense no encontró signos compatibles con una agresión y la investigación descartó que se tratara de un hecho violento o criminal.

El resultado también permitió despejar las versiones que habían circulado en el lugar del hallazgo.

Según lo que pudieron reconstruir los investigadores a partir de los testimonios de su entorno, la familia no sabía que Jeremías tuviera una enfermedad cardíaca o algún problema de salud previo. Había salido de su casa con normalidad y se dirigía a la escuela, sin que sus familiares imaginaran que ese sería su último recorrido.

La tragedia ocurrió prácticamente a las puertas de la institución a la que iba todos los días. Jeremías no llegó a entrar a clases. Murió a pocos metros de la escuela, en un trayecto cotidiano que terminó convirtiéndose en el último camino de su vida.

Ahora, con la autopsia realizada y descartada la posibilidad de un crimen, la investigación pudo cerrar las principales dudas sobre su muerte. Para su familia, sus compañeros y docentes, queda el dolor de una pérdida inesperada y la memoria de un chico de 14 años que aquella mañana salió de su casa, como cualquier otro día, rumbo a la escuela.