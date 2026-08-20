Tras semanas internado, el motociclista que chocó con un camión fue dado de alta

El accidente que lo dejó al borde de la muerte

El siniestro ocurrió el 22 de julio, en la zona de Avenida España y Lateral de Circunvalación, en Trinidad. Según la información aportada durante aquellos días, Atampi circulaba en su moto cuando impactó contra un camión Volkswagen conducido por un hombre de 45 años.

El golpe le provocó un traumatismo craneoencefálico grave, fractura de pelvis y politraumatismos, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson.

Durante los primeros días, su estado de salud generó una fuerte preocupación entre familiares, amigos y allegados. Su pareja había pedido públicamente cadenas de oración mientras el joven permanecía internado.

La evolución fue favorable y, después de varias semanas de internación, finalmente llegó el alta médica. Ramírez contó que ahora comienza una nueva etapa para el joven, marcada por la recuperación en su casa y acompañado por sus seres queridos.

“Ahora empieza una nueva etapa, pasito a pasito, juntos como siempre. Te voy a cuidar, acompañar y sostener en cada momento de tu recuperación”, expresó. La mujer también agradeció el acompañamiento recibido durante las semanas más difíciles y celebró que Atampi pudiera regresar a su hogar.

Después del grave accidente que lo dejó durante semanas en terapia intensiva, el motociclista ya está en casa y comienza ahora un largo proceso de recuperación junto a su familia y su pareja.