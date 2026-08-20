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Tras semanas internado, el motociclista que chocó con un camión fue dado de alta

Martín Atampi, de 26 años, permaneció casi un mes internado tras chocar con un camión en Trinidad. Sufrió un traumatismo craneoencefálico grave, fractura de pelvis y politraumatismos.

Después de casi un mes de internación y de atravesar un delicado cuadro de salud, Martín Atampi finalmente volvió a su casa. El motociclista sanjuanino, de 26 años, recibió el alta médica luego de permanecer internado en el Hospital Rawson tras un grave siniestro vial ocurrido en Trinidad.

La noticia fue confirmada este jueves por su pareja, Martina Ramírez, quien compartió un emotivo mensaje luego de semanas de preocupación y pedidos de oración por la recuperación del joven. “Gracias a Dios mi amor, ya estás en casa. Después de tantos días difíciles, por fin podemos abrazarnos y tenerte cerquita”, escribió.

Atampi había quedado internado en la Unidad de Terapia Intensiva luego de protagonizar un violento choque mientras circulaba en una motocicleta Corven 110 cc.

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El accidente que lo dejó al borde de la muerte

El siniestro ocurrió el 22 de julio, en la zona de Avenida España y Lateral de Circunvalación, en Trinidad. Según la información aportada durante aquellos días, Atampi circulaba en su moto cuando impactó contra un camión Volkswagen conducido por un hombre de 45 años.

El golpe le provocó un traumatismo craneoencefálico grave, fractura de pelvis y politraumatismos, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson.

Durante los primeros días, su estado de salud generó una fuerte preocupación entre familiares, amigos y allegados. Su pareja había pedido públicamente cadenas de oración mientras el joven permanecía internado.

La evolución fue favorable y, después de varias semanas de internación, finalmente llegó el alta médica. Ramírez contó que ahora comienza una nueva etapa para el joven, marcada por la recuperación en su casa y acompañado por sus seres queridos.

Ahora empieza una nueva etapa, pasito a pasito, juntos como siempre. Te voy a cuidar, acompañar y sostener en cada momento de tu recuperación”, expresó. La mujer también agradeció el acompañamiento recibido durante las semanas más difíciles y celebró que Atampi pudiera regresar a su hogar.

Después del grave accidente que lo dejó durante semanas en terapia intensiva, el motociclista ya está en casa y comienza ahora un largo proceso de recuperación junto a su familia y su pareja.

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