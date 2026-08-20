Este sábado, la Feria Agroproductiva vuelve al Parque de Mayo: todo lo que habrá

La propuesta busca incentivar la separación y recuperación de residuos y, al mismo tiempo, vincular ese aporte con la producción local. La jornada también contará con el programa “Simetría y Participación”, de la Cámara de Diputados de San Juan, a cargo de Liliana Gallardo.

En esta oportunidad se presentarán juegos infantiles confeccionados a partir de tapitas de gaseosas, como parte de una propuesta que combina reutilización de materiales e inclusión laboral de personas con discapacidad.

Además, durante el Mes de las Infancias, los chicos podrán participar de “La Copa en tus manos”, una actividad que permitirá sacarse fotos con una réplica de la Copa del Mundo.

La feria contará con la participación de 20 artesanos de Rivadavia, que llegarán con sus productos y creaciones en el marco de las actividades por el aniversario del departamento, que se celebra el próximo 25 de agosto.

La presencia de los emprendedores forma parte del trabajo conjunto entre el municipio y la organización de la Feria Agroproductiva.

Vacunación, nutrición y otros servicios

Además de recorrer los puestos, los visitantes podrán acceder a distintos servicios gratuitos durante la jornada. El Vacunatorio Móvil permitirá completar el calendario de vacunación, mientras que la División Nutrición ofrecerá evaluaciones y asesoramiento sobre alimentación.

También habrá un espacio de la Secretaría de Tránsito y Transporte para realizar consultas relacionadas con la tarjeta SUBE y acceder a la entrega de plásticos.

La propuesta busca que la feria sea, una vez más, un punto de encuentro para comprar productos sanjuaninos, conocer emprendimientos y aprovechar distintas actividades y servicios en un mismo lugar.