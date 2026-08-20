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Banco San Juan y Vicuña sellan una alianza para potenciar el desarrollo de Jáchal e Iglesia

La alianza articula sistema financiero, minería e inversión social para acompañar una nueva etapa de desarrollo en San Juan, con foco en educación, formación de oficios y fortalecimiento de las comunidades vinculadas a la actividad minera .

En un contexto de fuerte crecimiento de la actividad minera y de nuevas oportunidades para San Juan, Banco San Juan y Fundación Banco San Juan (miembros de la Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen) suscribieron con Vicuña un acuerdo marco para trabajar de forma conjunta e impulsar el desarrollo de las comunidades de Jáchal e Iglesia.

“Desde Banco San Juan entendemos nuestro rol como un socio estratégico de quienes invierten, producen y generan desarrollo en San Juan. Esta alianza nos permite llevar esa mirada un paso más allá: trabajar junto a Vicuña y nuestra Fundación para fortalecer capacidades, generar oportunidades y construir valor desde el territorio”, señaló Silvina Bellantig, Directora de Banco San Juan y líder de la Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen.

La firma del acuerdo contó con la presencia de Silvina Bellantig; de Norma Ramiro, Directora de Asuntos Corporativos de Vicuña; e Hilda Callegaro, Presidenta de Fundación Banco San Juan.

La alianza busca generar un impacto que trascienda la actividad minera, articulando capacidades y experiencia para fortalecer el ecosistema local y preparar a las comunidades para las oportunidades que genera una industria que demanda cada vez más talento, conocimiento, proveedores y servicios especializados.

El acuerdo contempla una mirada de largo plazo y parte de una premisa: para que la minería genere desarrollo sostenible, es necesario fortalecer las capacidades locales y construir una cadena de valor con mayor participación de las comunidades donde se desarrolla la actividad.

En ese camino, el primer eje de trabajo estará puesto en la educación y la formación, con iniciativas orientadas a potenciar el talento local, promover la educación técnica y generar herramientas que permitan ampliar las oportunidades laborales y productivas vinculadas directa e indirectamente con la minería.

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