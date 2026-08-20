En un contexto de fuerte crecimiento de la actividad minera y de nuevas oportunidades para San Juan, Banco San Juan y Fundación Banco San Juan (miembros de la Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen) suscribieron con Vicuña un acuerdo marco para trabajar de forma conjunta e impulsar el desarrollo de las comunidades de Jáchal e Iglesia.
Banco San Juan y Vicuña sellan una alianza para potenciar el desarrollo de Jáchal e Iglesia
La alianza articula sistema financiero, minería e inversión social para acompañar una nueva etapa de desarrollo en San Juan, con foco en educación, formación de oficios y fortalecimiento de las comunidades vinculadas a la actividad minera .