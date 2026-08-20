Donación de sangre: buscan dadores "ministerio por ministerio" en el Estado

La iniciativa comenzó en la sede de la cartera sanitaria, donde el ministro Amilcar Dobladez visitó la Sala de Extracción. "La idea es ir ministerio por ministerio, piso por piso", explicó la directora del IPHEM, Rosario Roca, al aclarar que si bien las colectas habituales en la planta baja del Centro Cívico continuarán, este nuevo formato busca facilitar la participación del personal público en sus propios lugares de trabajo.

Desde el organismo aclararon que la medida no responde a un faltante crítico, sino a la dinámica propia del recurso, cuya conservación es limitada: los glóbulos rojos duran hasta 42 días y las plaquetas entre 5 y 7 días. Actualmente el IPHEM registra unos 600 donantes mensuales, pero requiere alcanzar entre 700 y 800 para cubrir con margen la creciente demanda en los hospitales públicos.