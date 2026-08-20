Con el objetivo de incrementar el volumen de dadores voluntarios y garantizar el abastecimiento permanente en la provincia, el Ministerio de Salud, a través del Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM), puso en marcha una campaña que recorrerá las distintas dependencias estatales.
Donación de sangre: buscan dadores "ministerio por ministerio" en el Estado
El Ministerio de Salud y el IPHEM iniciaron una colecta en las reparticiones públicas para captar más donantes voluntarios. El objetivo es llegar a 800 aportantes mensuales para sostener el suministro.