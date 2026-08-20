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Donación de sangre: buscan dadores "ministerio por ministerio" en el Estado

El Ministerio de Salud y el IPHEM iniciaron una colecta en las reparticiones públicas para captar más donantes voluntarios. El objetivo es llegar a 800 aportantes mensuales para sostener el suministro.

Con el objetivo de incrementar el volumen de dadores voluntarios y garantizar el abastecimiento permanente en la provincia, el Ministerio de Salud, a través del Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM), puso en marcha una campaña que recorrerá las distintas dependencias estatales.

La iniciativa comenzó en la sede de la cartera sanitaria, donde el ministro Amilcar Dobladez visitó la Sala de Extracción. "La idea es ir ministerio por ministerio, piso por piso", explicó la directora del IPHEM, Rosario Roca, al aclarar que si bien las colectas habituales en la planta baja del Centro Cívico continuarán, este nuevo formato busca facilitar la participación del personal público en sus propios lugares de trabajo.

Desde el organismo aclararon que la medida no responde a un faltante crítico, sino a la dinámica propia del recurso, cuya conservación es limitada: los glóbulos rojos duran hasta 42 días y las plaquetas entre 5 y 7 días. Actualmente el IPHEM registra unos 600 donantes mensuales, pero requiere alcanzar entre 700 y 800 para cubrir con margen la creciente demanda en los hospitales públicos.

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"Con el abastecimiento estamos siempre a raya. No falta, pero tampoco sobra", advirtió Roca, remarcando la necesidad de sumar dadores altruistas y no solo de reposición para familiares o amigos.

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