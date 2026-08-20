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San Juan sumó un caso de viruela símica: qué se sabe del paciente

El caso fue confirmado durante 2026 y corresponde al clado Ib del virus. El paciente evolucionó favorablemente de manera ambulatoria y las autoridades realizaron seguimiento de sus contactos.

San Juan sumó un caso confirmado de Mpox, conocida como viruela símica o viruela del mono, según el último Boletín Epidemiológico Nacional. El paciente fue diagnosticado durante 2026 y, de acuerdo con el informe oficial, evolucionó favorablemente sin necesidad de internación.

El caso corresponde al clado Ib, una variante que es seguida especialmente por las autoridades sanitarias. La identificación fue realizada mediante estudios de laboratorio por el Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS “Carlos G. Malbrán”.

En total, Argentina llegó a 15 casos confirmados de Mpox durante este año. Los últimos cuatro contagios detectados corresponden al clado Ib y se registraron en San Juan, Córdoba y la provincia de Buenos Aires.

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Según el reporte epidemiológico, el paciente no requirió internación y las lesiones cutáneas se resolvieron completamente.

Tras la confirmación se dispuso aislamiento domiciliario y se inició una investigación de contactos para identificar a personas convivientes y contactos sexuales que pudieran haber estado expuestos.

Hasta el momento, no se informó la identidad del paciente ni otros datos personales.

Qué es la Mpox y cuáles son sus síntomas

La Mpox es una enfermedad viral que puede provocar lesiones o erupciones en la piel, fiebre, inflamación de los ganglios, dolor de cabeza, dolores musculares y cansancio.

El contagio ocurre principalmente mediante contacto estrecho con una persona infectada, especialmente con las lesiones. También puede producirse por contacto con secreciones u objetos contaminados.

Ante síntomas compatibles, la recomendación sanitaria es consultar rápidamente y evitar el contacto cercano con otras personas hasta recibir una evaluación médica.

El caso detectado en San Juan no implica por sí mismo que exista circulación comunitaria del virus en la provincia, pero sí mantiene activa la vigilancia epidemiológica y el seguimiento de los contactos del paciente.

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