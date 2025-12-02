Tras seis meses de congelamiento, el boleto subirá a comienzos de 2026

Si bien el monto exacto aún no se dio a conocer, la ministra aseguró que será informado antes del inicio del próximo año. También remarcó que el objetivo de la gestión es moderar el impacto económico sobre los usuarios. “No queríamos que fuera una suba alta; buscamos que el impacto fuera el menor posible”, expresó.

Gratuidad del boleto escolar y más controles

Palma confirmó que se mantendrá la gratuidad del boleto escolar, aunque anticipó un refuerzo en los mecanismos de control. Según datos oficiales, durante este año se emitieron alrededor de un millón de pasajes más dentro del sistema gratuito, lo que motivó la decisión.

Para ordenar su uso en 2026, cada alumno deberá registrarse con su tarjeta SUBE, ya que los controles se intensificarán. El Gobierno busca evitar irregularidades y asegurar que el beneficio llegue exclusivamente a quienes corresponda.

Un sistema con seis meses de tarifa congelada

La suba se definió tras medio año de estabilidad tarifaria, en un contexto donde el transporte urbano debió equilibrar costos de operación, aumentos salariales y mantenimiento de unidades. Pese a la actualización que entrará en vigor en enero, desde el Ejecutivo sostienen que San Juan seguirá teniendo una de las tarifas más bajas del país.