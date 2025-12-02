"
Tras seis meses de congelamiento, el boleto subirá a comienzos de 2026

El Gobierno confirmó que el boleto de colectivo subirá en enero de 2026. La ministra Laura Palma explicó que la tarifa estuvo congelada desde junio y que el ajuste responde a aumentos de costos.

El Gobierno de San Juan confirmó que el boleto de colectivo tendrá un aumento desde enero de 2026. La ministra de Gobierno, Laura Palma, adelantó la decisión tras una serie de encuentros con la Secretaría de Tránsito y Transporte y representantes del sector empresarial. Según detalló, la actualización se volvió inevitable por los incrementos acumulados en combustibles, dólar y compromisos salariales.

“La tarifa está congelada desde junio, pero hubo aumentos de combustibles y variaciones del dólar que impactan en el valor de las unidades. Por eso, sí habrá un aumento, pero no será este año; será a comienzos del 2026”, afirmó.

La definición llegó luego de que los equipos técnicos revisaran la estructura de costos del sistema. Según explicó Palma, la actualización se basará en una fórmula que contempla gastos operativos, convenios salariales y otros indicadores que inciden directamente en el valor final del pasaje. La funcionaria recordó, además, que los últimos incrementos salariales de noviembre y diciembre fueron afrontados parcialmente por el Estado provincial. “Estos gastos se trasladarán a la tarifa oficial”, señaló.

Si bien el monto exacto aún no se dio a conocer, la ministra aseguró que será informado antes del inicio del próximo año. También remarcó que el objetivo de la gestión es moderar el impacto económico sobre los usuarios. “No queríamos que fuera una suba alta; buscamos que el impacto fuera el menor posible”, expresó.

Gratuidad del boleto escolar y más controles

Palma confirmó que se mantendrá la gratuidad del boleto escolar, aunque anticipó un refuerzo en los mecanismos de control. Según datos oficiales, durante este año se emitieron alrededor de un millón de pasajes más dentro del sistema gratuito, lo que motivó la decisión.

Para ordenar su uso en 2026, cada alumno deberá registrarse con su tarjeta SUBE, ya que los controles se intensificarán. El Gobierno busca evitar irregularidades y asegurar que el beneficio llegue exclusivamente a quienes corresponda.

Un sistema con seis meses de tarifa congelada

La suba se definió tras medio año de estabilidad tarifaria, en un contexto donde el transporte urbano debió equilibrar costos de operación, aumentos salariales y mantenimiento de unidades. Pese a la actualización que entrará en vigor en enero, desde el Ejecutivo sostienen que San Juan seguirá teniendo una de las tarifas más bajas del país.

