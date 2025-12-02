El Gobierno de San Juan confirmó que el boleto de colectivo tendrá un aumento desde enero de 2026. La ministra de Gobierno, Laura Palma, adelantó la decisión tras una serie de encuentros con la Secretaría de Tránsito y Transporte y representantes del sector empresarial. Según detalló, la actualización se volvió inevitable por los incrementos acumulados en combustibles, dólar y compromisos salariales.
Tras seis meses de congelamiento, el boleto subirá a comienzos de 2026
