Tras el comunicado de los fiscales, Nadia Barrionuevo se expresó en redes sociales

Nuestra lucha es contra la negligencia, la impericia y la falta de humanidad que, cuando aparecen, pueden cambiar una vida para siempre.

Detrás de cada denuncia hay dolor, hay nombres, hay historias que no deberían repetirse.

Pedimos justicia no sólo por lo que ya pasó, sino para que ninguna otra familia tenga que atravesar lo mismo.

Que este mensaje llegue con empatía y consciencia: defender la verdad es defender la vida de todos.”

Su publicación llega horas después de que CONFIAS saliera a responder públicamente a los cuestionamientos de sectores médicos y, en particular, de la Asociación de Pediatras, que criticó el reciente fallo que condenó a la médica Daniela Saldívar.

En su comunicado, la comisión directiva del organismo afirmó que el Ministerio Público actúa con “absoluta objetividad y apego a la ley”. Señaló además que en cada proceso penal “hay vidas concretas, familias víctimas que esperan respuestas y personas acusadas que buscan defenderse”.

Frente al planteo de que errores propios de la práctica médica no deberían analizarse penalmente, los fiscales remarcaron que el Estado de Derecho exige responsabilidad “cuando el accionar ocasiona un daño evitable”. “Nadie es juzgado por ser médico o cometer un error, sino por apartarse de las reglas mínimas que preservan la vida, obrando con negligencia o impericia”, indicaron.

El texto oficial también aportó cifras: desde la implementación del sistema acusatorio en 2021 se registraron 98 denuncias por mala praxis en la provincia, pero solo tres llegaron a juicio. Y únicamente en uno de esos casos se comprobó un apartamiento grave de los parámetros mínimos exigidos en la medicina.