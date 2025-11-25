"
Eventos masivos: así es el protocolo que exige presencia fiscal obligatoria

La fiscal Daniela Pringles detalló el funcionamiento del nuevo protocolo de actuación ante alertas en eventos masivos, que exige presencia del Ministerio Público en todo espectáculo con más de 5000 asistentes.

La fiscal Daniela Pringles explicó cómo opera el nuevo protocolo para intervenir ante alertas en espectáculos masivos y destacó que el sistema nació del trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, la Policía, el CISEM y la UFI Genérica. “Este sistema nos permite actuar más rápido y ordenar la intervención en eventos multitudinarios”, afirmó.

El esquema obliga a la presencia del Ministerio Público en todo espectáculo que supere los 5000 asistentes. Según señaló la fiscal, “tenemos que estar en el lugar para impartir directivas inmediatas cuando ingresa un llamado sospechoso”. El objetivo es evitar evacuaciones innecesarias, aunque Pringles remarcó que “no se descarta ninguna medida si el contenido del llamado lo amerita”.

La fiscal recordó el antecedente del recital de Lali, donde se optó por trabajar por sectores sin interrumpir el show. Sobre ese caso puntual, sostuvo que “cada situación requiere un análisis específico y no podemos aplicar una respuesta automática”.

Pringles detalló que el procedimiento se activa a partir de la información que ingresa al 911. “Hay llamados que se descartan rápido porque no tienen coherencia, pero hay otros que activan el procedimiento completo”, explicó. Durante la última Fiesta Nacional del Sol no se registraron alertas de este tipo, aunque la UFI Genérica estuvo presente las cuatro noches. “Estuvimos en la sala de monitoreo con un equipo completo desde las 21 hasta la madrugada”, señaló.

El operativo incluye una verificación previa del sector principal antes del ingreso del público. “Se rastrilla el área de espectáculos y después se mantiene observación permanente del resto del predio”, añadió. No se realizan requisas masivas, pero ante una alerta el trabajo se desarrolla por zonas delimitadas.

La fiscal valoró el desempeño de las fuerzas de seguridad en la última edición de la fiesta provincial. “Tuvieron dotaciones completas y actuaron de forma impecable en cada situación”, sostuvo. El despliegue incorporó bomberos, policías jurisdiccionales y personal sanitario atento a lesiones y contraventores.

Pringles aclaró que este protocolo es exclusivo para eventos multitudinarios. En hospitales o edificios públicos continúa vigente el sistema tradicional, donde la evacuación inmediata es la primera respuesta. “Son contextos distintos y requieren abordajes distintos”, explicó.

En relación con la activación del operativo, la fiscal indicó que la coordinación es automática y depende del número de asistentes. “Cuando un espectáculo supera el número establecido debemos estar ahí para garantizar una respuesta rápida y unificada”, concluyó.

