Mala praxis: los fiscales respondieron tras el fallo que generó críticas médicas

El Consejo de Fiscalías y Asesorías de San Juan emitió un comunicado en el que respaldó el trabajo del Ministerio Público y aclaró cómo actúa la Justicia en investigaciones por mala praxis.

El Consejo de Fiscalías y Asesorías de San Juan (CONFIAS) difundió un comunicado oficial en el que defendió el accionar del Ministerio Público en los casos de mala praxis que tomaron relevancia en los últimos días. La declaración se publica en un contexto marcado por fuertes críticas de la Asociación de Pediatras, luego del fallo judicial que condenó a la médica Daniela Saldívar.

La ASOG cuestionó el clima social tras la condena por mala praxis

En el texto, la comisión directiva de CONFIAS remarca que detrás de cada proceso penal “hay vidas concretas, familias víctimas que esperan respuestas y personas acusadas que buscan defenderse”, y subraya que el Ministerio Público actúa con “absoluta objetividad y apego a la ley”.

Frente a los planteos de sectores médicos que consideran que los errores propios de la práctica profesional no deberían ser sometidos a análisis penal, los fiscales respondieron que el Estado de Derecho exige que toda persona sea responsable cuando su accionar ocasiona un daño evitable. “Nadie es juzgado por ser médico o cometer un error, sino por apartarse de las reglas mínimas que preservan la vida, obrando con negligencia o impericia”, sostienen.

Fallo en el juicio a la obstetra: un año de prisión en suspenso e inhabilitación

El comunicado aporta además datos oficiales: desde la implementación del sistema acusatorio en 2021, se registraron 98 denuncias por mala praxis en la provincia, pero solo tres llegaron a juicio. Y únicamente en uno de esos casos se comprobó un apartamiento grave de los parámetros mínimos exigidos para el ejercicio de la medicina.

EL COMUNICADO COMPLETO:

comunicado de fiscales

