El Consejo de Fiscalías y Asesorías de San Juan (CONFIAS) difundió un comunicado oficial en el que defendió el accionar del Ministerio Público en los casos de mala praxis que tomaron relevancia en los últimos días. La declaración se publica en un contexto marcado por fuertes críticas de la Asociación de Pediatras, luego del fallo judicial que condenó a la médica Daniela Saldívar.
Mala praxis: los fiscales respondieron tras el fallo que generó críticas médicas
