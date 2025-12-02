Mala praxis: los fiscales respondieron tras el fallo que generó críticas médicas

Frente a los planteos de sectores médicos que consideran que los errores propios de la práctica profesional no deberían ser sometidos a análisis penal, los fiscales respondieron que el Estado de Derecho exige que toda persona sea responsable cuando su accionar ocasiona un daño evitable. “Nadie es juzgado por ser médico o cometer un error, sino por apartarse de las reglas mínimas que preservan la vida, obrando con negligencia o impericia”, sostienen.

Fallo en el juicio a la obstetra: un año de prisión en suspenso e inhabilitación

El comunicado aporta además datos oficiales: desde la implementación del sistema acusatorio en 2021, se registraron 98 denuncias por mala praxis en la provincia, pero solo tres llegaron a juicio. Y únicamente en uno de esos casos se comprobó un apartamiento grave de los parámetros mínimos exigidos para el ejercicio de la medicina.

EL COMUNICADO COMPLETO: