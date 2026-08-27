Transitables con precaución: el mapa de las rutas nacionales en San Juan

El principal factor de riesgo en la jornada de hoy está dado por las bajas temperaturas y la humedad ambiental. En las zonas cordilleranas y pasos interurbanos, como los tramos de la Ruta Nacional 149 (Calingasta e Iglesia), la Ruta 40 Norte (hacia Jáchal y el límite con La Rioja) y la Ruta 150 (hacia Rodeo e Ischigualasto), se registran sectores con calzada congelada y visibilidad reducida por bancos de niebla que se irán disipando con el correr del día.

Por su parte, en los accesos y conexiones interprovinciales —incluyendo la Ruta 141 hacia La Rioja, la Ruta 40 Sur rumbo a Mendoza, la Ruta 20 en dirección a San Luis y la Avenida de Circunvalación (RN A014)— se aconseja mantener la distancia de frenado y luces bajas encendidas. Personal y maquinarias de Vialidad se encuentran desplegados sobre las calzadas realizando inspecciones técnicas y tareas de mantenimiento preventivo.