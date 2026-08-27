Vialidad Nacional emitió un nuevo reporte sobre el estado de transitabilidad en las rutas nacionales que cruzan la provincia de San Juan. Si bien la totalidad de las trazas se encuentra habilitada al tránsito vehicular, el organismo solicitó extremar los cuidados al conducir, especialmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.
Transitables con precaución: el mapa de las rutas nacionales en San Juan
Vialidad Nacional San Juan informó que la red vial nacional de la provincia se encuentra habilitada para circular. No obstante, las autoridades solicitaron extrema precaución durante las primeras horas de la mañana