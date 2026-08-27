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Transitables con precaución: el mapa de las rutas nacionales en San Juan

Vialidad Nacional San Juan informó que la red vial nacional de la provincia se encuentra habilitada para circular. No obstante, las autoridades solicitaron extrema precaución durante las primeras horas de la mañana

Vialidad Nacional emitió un nuevo reporte sobre el estado de transitabilidad en las rutas nacionales que cruzan la provincia de San Juan. Si bien la totalidad de las trazas se encuentra habilitada al tránsito vehicular, el organismo solicitó extremar los cuidados al conducir, especialmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

El principal factor de riesgo en la jornada de hoy está dado por las bajas temperaturas y la humedad ambiental. En las zonas cordilleranas y pasos interurbanos, como los tramos de la Ruta Nacional 149 (Calingasta e Iglesia), la Ruta 40 Norte (hacia Jáchal y el límite con La Rioja) y la Ruta 150 (hacia Rodeo e Ischigualasto), se registran sectores con calzada congelada y visibilidad reducida por bancos de niebla que se irán disipando con el correr del día.

Por su parte, en los accesos y conexiones interprovinciales —incluyendo la Ruta 141 hacia La Rioja, la Ruta 40 Sur rumbo a Mendoza, la Ruta 20 en dirección a San Luis y la Avenida de Circunvalación (RN A014)— se aconseja mantener la distancia de frenado y luces bajas encendidas. Personal y maquinarias de Vialidad se encuentran desplegados sobre las calzadas realizando inspecciones técnicas y tareas de mantenimiento preventivo.

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