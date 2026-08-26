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Piden precaución al transitar por las rutas nacionales

Vialidad Nacional San Juan emitió el reporte oficial correspondiente a las 06.00 hs. Equipos e inspectores del organismo se despliegan en la red vial provincial para efectuar tareas de mantenimiento.

Vialidad Nacional San Juan dio a conocer el parte oficial de las 06.00 hs de este miércoles 26 de agosto sobre las condiciones de transitabilidad en la provincia. Según el informe del organismo, la totalidad de los corredores nacionales de San Juan se encuentra habilitada para el tránsito, recomendando circular con precaución.

Asimismo, la institución confirmó que personal técnico y equipos se encuentran apostados en distintos puntos de las rutas nacionales llevando a cabo tareas permanentes de mantenimiento preventivo e inspección vial para garantizar la seguridad en el desplazamiento de los conductores.

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