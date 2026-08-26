Vialidad Nacional San Juan dio a conocer el parte oficial de las 06.00 hs de este miércoles 26 de agosto sobre las condiciones de transitabilidad en la provincia. Según el informe del organismo, la totalidad de los corredores nacionales de San Juan se encuentra habilitada para el tránsito, recomendando circular con precaución.
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Piden precaución al transitar por las rutas nacionales
Vialidad Nacional San Juan emitió el reporte oficial correspondiente a las 06.00 hs. Equipos e inspectores del organismo se despliegan en la red vial provincial para efectuar tareas de mantenimiento.