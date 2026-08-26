Franco Colapinto tiene un récord que no se consigue con una vuelta rápida ni con un podio: hace 29 carreras que termina cada Gran Premio que larga. El argentino mantiene actualmente la racha activa más extensa de la Fórmula 1 y fue destacado por Autosport por su regularidad.
El nuevo récord que logró Colapinto: dejó atrás a todos los pilotos de la grilla
Franco Colapinto lleva 29 carreras consecutivas sin abandonar en la Fórmula 1, la racha activa más extensa de la grilla. El argentino no registra un abandono desde Abu Dhabi 2024.