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El nuevo récord que logró Colapinto: dejó atrás a todos los pilotos de la grilla

Franco Colapinto lleva 29 carreras consecutivas sin abandonar en la Fórmula 1, la racha activa más extensa de la grilla. El argentino no registra un abandono desde Abu Dhabi 2024.

Franco Colapinto tiene un récord que no se consigue con una vuelta rápida ni con un podio: hace 29 carreras que termina cada Gran Premio que larga. El argentino mantiene actualmente la racha activa más extensa de la Fórmula 1 y fue destacado por Autosport por su regularidad.

El último abandono del piloto de Alpine ocurrió el 8 de diciembre de 2024, en Abu Dhabi, cuando todavía corría para Williams. Oscar Piastri lo golpeó en las primeras vueltas y, pese a que Colapinto intentó continuar, los daños en el auto y posteriormente un problema en la unidad de potencia lo obligaron a retirarse.

Desde entonces, 29 largadas y 29 banderas a cuadros. La cifra contempla sus 17 carreras disputadas en 2025 y las 12 que lleva en la temporada 2026.

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La estadística adquiere mayor valor porque Colapinto no siempre contó con un auto competitivo. Incluso atravesó carreras con incidentes, problemas mecánicos o daños, pero logró completar los Grandes Premios. En la F1, llegar al final permite además al equipo acumular información y evaluar el rendimiento del monoplaza durante toda la competencia.

Con esas 29 carreras terminadas, el argentino igualó las rachas que Fernando Alonso y Charles Leclerc habían conseguido en otros períodos y superó las 28 consecutivas de Esteban Ocon.

El récord histórico reciente pertenece a Lewis Hamilton, con 62 carreras consecutivas terminadas, seguido por Oscar Piastri, con 44, Max Verstappen, con 43, George Russell, con 40, y Kimi Räikkönen, con 38.

Colapinto volverá a correr el próximo fin de semana del 4 al 6 de septiembre en Monza, un circuito especial para su carrera: allí debutó en la Fórmula 1 con Williams en 2024. La próxima bandera a cuadros le permitirá extender una racha que ya se convirtió en uno de sus principales registros estadísticos en la máxima categoría.

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