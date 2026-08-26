El nuevo récord que logró Colapinto: dejó atrás a todos los pilotos de la grilla

La estadística adquiere mayor valor porque Colapinto no siempre contó con un auto competitivo. Incluso atravesó carreras con incidentes, problemas mecánicos o daños, pero logró completar los Grandes Premios. En la F1, llegar al final permite además al equipo acumular información y evaluar el rendimiento del monoplaza durante toda la competencia.

Con esas 29 carreras terminadas, el argentino igualó las rachas que Fernando Alonso y Charles Leclerc habían conseguido en otros períodos y superó las 28 consecutivas de Esteban Ocon.

El récord histórico reciente pertenece a Lewis Hamilton, con 62 carreras consecutivas terminadas, seguido por Oscar Piastri, con 44, Max Verstappen, con 43, George Russell, con 40, y Kimi Räikkönen, con 38.

Colapinto volverá a correr el próximo fin de semana del 4 al 6 de septiembre en Monza, un circuito especial para su carrera: allí debutó en la Fórmula 1 con Williams en 2024. La próxima bandera a cuadros le permitirá extender una racha que ya se convirtió en uno de sus principales registros estadísticos en la máxima categoría.