"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > miércoles

Miércoles con clima ideal tras el triunfo de Argentina: se espera una tarde soleada

Después del festejo celeste y blanco, San Juan amaneció con una mañana fría de 5°C y calma ambiental.

Los sanjuaninos arrancaron este miércoles 17 de junio con una doble sonrisa: la alegría por la victoria de la Selección Argentina y un pronóstico del tiempo muy favorable para el resto de la jornada. Tras una noche de festejos, la provincia registró un amanecer frío, con una temperatura real de 5°C a las 06:00 horas, según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

El reporte matutino detalló que el cielo se presenta algo nublado, con una humedad del 82% y presión atmosférica de 950.6 hPa. El viento se mantiene en completa calma y la visibilidad es óptima, alcanzando los 15 kilómetros, lo que descarta la presencia de neblina a diferencia de los días anteriores. El sol asomó a las 08:32 y se ocultará a las 18:38 horas.

Para la tarde, el organismo oficial anticipa excelentes condiciones meteorológicas. La nubosidad irá en disminución, dando paso a un cielo mayormente soleado que impulsará el termómetro hasta una máxima de 17°C. Esta amplitud térmica consolidará una tarde templada e ideal para desarrollar actividades al aire libre, manteniendo la tendencia de jornadas previas con mínimas bajas pero tardes agradables.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar