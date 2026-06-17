Los sanjuaninos arrancaron este miércoles 17 de junio con una doble sonrisa: la alegría por la victoria de la Selección Argentina y un pronóstico del tiempo muy favorable para el resto de la jornada. Tras una noche de festejos, la provincia registró un amanecer frío, con una temperatura real de 5°C a las 06:00 horas, según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.
Miércoles con clima ideal tras el triunfo de Argentina: se espera una tarde soleada
Después del festejo celeste y blanco, San Juan amaneció con una mañana fría de 5°C y calma ambiental.