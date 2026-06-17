Miércoles con clima ideal tras el triunfo de Argentina: se espera una tarde soleada

El reporte matutino detalló que el cielo se presenta algo nublado, con una humedad del 82% y presión atmosférica de 950.6 hPa. El viento se mantiene en completa calma y la visibilidad es óptima, alcanzando los 15 kilómetros, lo que descarta la presencia de neblina a diferencia de los días anteriores. El sol asomó a las 08:32 y se ocultará a las 18:38 horas.

Para la tarde, el organismo oficial anticipa excelentes condiciones meteorológicas. La nubosidad irá en disminución, dando paso a un cielo mayormente soleado que impulsará el termómetro hasta una máxima de 17°C. Esta amplitud térmica consolidará una tarde templada e ideal para desarrollar actividades al aire libre, manteniendo la tendencia de jornadas previas con mínimas bajas pero tardes agradables.