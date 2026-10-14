"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > rutas

Rutas nacionales transitables pero con alerta por hielo, niebla y cuadrillas

Vialidad Nacional emitió una actualización sobre el estado de la red vial en San Juan, confirmando que todos los corredores están habilitados, pero exigiendo máxima precaución.

El 9° Distrito de Vialidad Nacional renovó su alerta vial para toda la provincia de San Juan, advirtiendo que, si bien la red de rutas nacionales se encuentra totalmente transitable, es indispensable transitar con máxima precaución debido a las condiciones climáticas cambiantes y adversas.

Durante las primeras horas del día y la madrugada, el intenso frío de la temporada ha generado la presencia de calzada congelada, acumulación de aguanieve, nieve e inestabilidad en los corredores cordilleranos. Las arterias que requieren mayor prudencia son la Ruta Nacional 149 en Calingasta e Iglesia; la Ruta Nacional 40 Norte entre San Juan, Jáchal y Huaco; y la Ruta Nacional 150 en los tramos Jáchal - Rodeo e Ischigualasto. Además, sobre la Ruta Nacional 141 en dirección a La Rioja, se reportan bancos de niebla que reducen la visibilidad.

En lo que respecta a los accesos al Gran San Juan y rutas de conexión interprovincial —como la RN 20 hacia San Luis, la RN 40 Sur rumbo a Mendoza, la RN 153 en Pedernal - Los Berros y la Avenida de Circunvalación (A014)—, las autoridades solicitaron moderar la velocidad debido a la presencia activa de personal técnico y maquinaria vial realizando tareas de inspección y mantenimiento de rutina.

Te puede interesar...

Frente a este panorama, el organismo nacional enfatizó la necesidad de respetar a los trabajadores en ruta y consultar a las fuerzas de seguridad ante cualquier eventualidad, manteniendo encendidas las luces bajas y ampliando la distancia de seguridad entre los vehículos.

Temas

Te puede interesar