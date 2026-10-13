"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > hielo

Advierten por hielo y niebla en las rutas cordilleranas de San Juan

Vialidad Nacional informó que todas las rutas nacionales de la provincia se encuentran habilitadas al tránsito.

El 9° Distrito de Vialidad Nacional emitió un nuevo reporte sobre el estado de las rutas nacionales en la provincia de San Juan, confirmando que la totalidad de los corredores viales se encuentran transitables. Sin embargo, el organismo emitió una serie de advertencias debido a las condiciones climáticas adversas y cambiantes que afectan a la región.

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, la combinación de bajas temperaturas e inestabilidad puede provocar formación de hielo en calzada, agua nieve, lluvias y bancos de niebla. Los sectores que requieren mayor prudencia son la Ruta Nacional 149 en Calingasta e Iglesia; la Ruta Nacional 40 Norte entre San Juan, Jáchal y Huaco; la Ruta Nacional 150 hacia Rodeo e Ischigualasto; y la Ruta Nacional 141 hacia La Rioja.

Por su parte, los accesos a la Capital y rutas de vinculación como la RN 20 (rumbo a San Luis), la RN 40 Sur (hacia Mendoza), la RN 153 en Pedernal y la Avenida de Circunvalación (A014) presentan tránsito fluido. En estas zonas se solicita adaptar la velocidad por la presencia de cuadrillas y maquinaria ejecutando trabajos de mantenimiento preventivo.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar