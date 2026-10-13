El 9° Distrito de Vialidad Nacional emitió un nuevo reporte sobre el estado de las rutas nacionales en la provincia de San Juan, confirmando que la totalidad de los corredores viales se encuentran transitables. Sin embargo, el organismo emitió una serie de advertencias debido a las condiciones climáticas adversas y cambiantes que afectan a la región.
Advierten por hielo y niebla en las rutas cordilleranas de San Juan
Vialidad Nacional informó que todas las rutas nacionales de la provincia se encuentran habilitadas al tránsito.