Advierten por hielo y niebla en las rutas cordilleranas de San Juan

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, la combinación de bajas temperaturas e inestabilidad puede provocar formación de hielo en calzada, agua nieve, lluvias y bancos de niebla. Los sectores que requieren mayor prudencia son la Ruta Nacional 149 en Calingasta e Iglesia; la Ruta Nacional 40 Norte entre San Juan, Jáchal y Huaco; la Ruta Nacional 150 hacia Rodeo e Ischigualasto; y la Ruta Nacional 141 hacia La Rioja.

Por su parte, los accesos a la Capital y rutas de vinculación como la RN 20 (rumbo a San Luis), la RN 40 Sur (hacia Mendoza), la RN 153 en Pedernal y la Avenida de Circunvalación (A014) presentan tránsito fluido. En estas zonas se solicita adaptar la velocidad por la presencia de cuadrillas y maquinaria ejecutando trabajos de mantenimiento preventivo.