Todas las rutas nacionales de San Juan están transitables, pero advierten por hielo y niebla

Otro de los caminos que exige especial cuidado es la Ruta Nacional 150, en el tramo entre Jáchal y Rodeo y en la conexión desde Jáchal hacia Ischigualasto. En tanto, sobre la Ruta Nacional 141, en dirección a La Rioja, pueden registrarse sectores con visibilidad reducida por la presencia de bancos de niebla.

En cuanto a los accesos y las rutas de vinculación, la Ruta Nacional 20, hacia San Luis; la Ruta Nacional 40 Sur, hacia Mendoza; la Ruta Nacional 153, entre Pedernal y Los Berros, y la Avenida de Circunvalación se encuentran transitables. No obstante, se solicita circular a velocidad moderada debido a la presencia de equipos y personal vial que realiza inspecciones y tareas de mantenimiento.

Las recomendaciones para circular con seguridad

Ante estas condiciones, Vialidad Nacional recomendó reducir la velocidad de manera gradual, mantener las luces bajas encendidas y ampliar la distancia de seguridad entre vehículos.

Además, se aconseja extremar las precauciones en los sectores de montaña y ante cualquier cambio en el estado del tiempo, ya que el hielo sobre la calzada y la niebla pueden reducir la adherencia y la visibilidad.

Las autoridades recordaron la importancia de respetar las indicaciones del personal vial y consultar los canales oficiales antes de emprender un viaje, especialmente si el recorrido incluye rutas cordilleranas.

Si bien todos los caminos nacionales de San Juan permanecen habilitados para circular, las condiciones climáticas requieren atención y una conducción responsable para evitar accidentes.