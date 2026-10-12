Estos son los 8 espacios naturales de la Eco Ruta Turística

Un recorrido por los 8 sitios

Parque Natural y Paisaje Protegido Loma de las Tapias (Albardón / Ullum)

Ubicado a 18 km de la capital, es un reconocido laboratorio natural del Cenozoico con valiosos yacimientos paleontológicos de vertebrados prehistóricos. Sus relieves de badlands o "huayquerías" ofrecen una singular belleza escénica y un refugio biológico estratégico que conecta la precordillera con el valle.

Área Natural Protegida La Ciénaga (Jáchal)

Antiguo poblado agrícola-ganadero sobre la histórica Ruta 40, resguarda un relevante patrimonio histórico y cultural -como la escuela Onofre Illanes de 1909 y la capilla de la Virgen del Carmen- junto a un entorno geológico de la Precordillera Central con registros fósiles de organismos marinos antiguos.

Contacto: +54 264 430-6416 (Dirección de Conservación) - +54 264 430-5057

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Centro de Formación Ambiental Anchipurac (Rivadavia)

Situado al pie del Cerro Parkinson, es un centro educativo e interactivo referente en Latinoamérica. A través de la tecnología y recursos didácticos, sus estaciones invitan a reflexionar sobre la sostenibilidad y la relación del ser humano con el entorno.

Contacto: 4306416 (Dirección de Conservación) 264-5542393 (Whatsapp sólo mensajes) De 9 a 18 h.

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Faunístico: Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre (Rivadavia)

Espacio enfocado en el rescate, atención y rehabilitación de especies nativas víctimas del tráfico ilegal o accidentes. Cumple una función primordial en la reintroducción de ejemplares a su hábitat, la investigación, la conservación y la educación sobre tenencia responsable.

Contacto: 264 605 5402 de lunes a viernes de 8 a 12:30 hs. llamados y WhatsApp 264 561 5400 solo WhatsApp (respuestas automáticas) .

Paisaje Protegido Parque de la Biodiversidad (Rivadavia)

Concebido como aula abierta para la educación ambiental y la conservación, alberga el primer Vivero Provincial de Plantas Nativas, instalaciones de producción ictícola, un laboratorio ambiental para el monitoreo de acuíferos y un acuario para el conocimiento de ecosistemas acuáticos.

Contacto: 2646727832 WhatsApp [email protected] [email protected]

Paisaje Protegido Pedernal (Sarmiento)

Con más de 17.000 hectáreas, resguarda una alta biodiversidad de flora y avifauna en el límite precordillerano. Es una de las pocas reservas con comunidades activas dedicadas a la vitivinicultura de altura y conserva la "Montaña de la Paz", sitio de valor espiritual internacional.

Contacto: 2646243488 - 2646285703.

Parque Provincial Presidente Sarmiento (Zonda)

Protege el segundo humedal más importante de la provincia, alimentado por aguas subterráneas en un ambiente periurbano árido. Actúa como núcleo de biodiversidad, regulador hidrológico y punto clave para el circuito de aves migratorias y anfibios.

Contacto: 264 446 8982 WhatsApp (sólo mensajes) 264 430 6416 Dirección de Conservación [email protected]

Parque Natural Valle Fértil (Valle Fértil)

Es el área protegida más extensa de San Juan, con 800.000 hectáreas en un ecotono entre el Monte y el Chaco Serrano. Alberga bosques nativos, algarrobos de más de 450 años y fauna emblemática como el Rey del Bosque, la lampalagua y el puma.

Contacto: 2644306416 Dirección de Conservación [email protected] De 7:30 a 20 h.