Lanzaron una convocatoria para que los artistas versionen la canción de la FNS

La obra fue desarrollada bajo la dirección musical de Lucio Flores junto a su equipo de producción integrado por Cristian Jorquera y Leo Quiroga, sumando las interpretaciones de Martina Flores y Andrés Cantos. La producción apostó por una sonoridad predominantemente acústica, fresca y orgánica, concebida de manera abierta para representar las raíces culturales locales y servir como base para futuras reinterpretaciones.

Con el lanzamiento del tema se puso en marcha el concurso “Versiones de Canción Oficial FNS 2026” bajo la premisa “Una canción, muchas formas de cantarla y tocarla, una misma identidad”. La propuesta invita a artistas sanjuaninos de cualquier género y formato —solistas, bandas, coros o ensambles— a grabar su propia versión manteniendo la letra y melodía original pero incorporando arreglos y estilos propios. No se requiere trayectoria profesional, ya que la evaluación del jurado priorizará la originalidad y la expresividad artística.