"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > FNS

Lanzaron una convocatoria para que los artistas versionen la canción de la FNS

Inspirada en la temática “Parque Triásico”, la Fiesta Nacional del Sol 2026 lanzó su canción oficial, producida íntegramente por músicos y técnicos locales.

La Fiesta Nacional del Sol 2026 ya tiene su banda sonora oficial. El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte del Gobierno de San Juan presentó la composición musical inspirada en la temática de esta edición, “San Juan Parque Triásico”, un trabajo realizado íntegramente en la provincia por creativos, músicos y técnicos locales.

La obra fue desarrollada bajo la dirección musical de Lucio Flores junto a su equipo de producción integrado por Cristian Jorquera y Leo Quiroga, sumando las interpretaciones de Martina Flores y Andrés Cantos. La producción apostó por una sonoridad predominantemente acústica, fresca y orgánica, concebida de manera abierta para representar las raíces culturales locales y servir como base para futuras reinterpretaciones.

Con el lanzamiento del tema se puso en marcha el concurso “Versiones de Canción Oficial FNS 2026” bajo la premisa “Una canción, muchas formas de cantarla y tocarla, una misma identidad”. La propuesta invita a artistas sanjuaninos de cualquier género y formato —solistas, bandas, coros o ensambles— a grabar su propia versión manteniendo la letra y melodía original pero incorporando arreglos y estilos propios. No se requiere trayectoria profesional, ya que la evaluación del jurado priorizará la originalidad y la expresividad artística.

Te puede interesar...

Los músicos interesados tienen tiempo de publicar su video horizontal en Instagram etiquetando a @fnsoloficial junto al hashtag #miversioncancionfns y formalizar la ficha digital en el sitio web oficial de la fiesta. La propuesta ganadora formará parte de la programación artística oficial de la FNS 2026, que se desarrollará del 20 al 22 de noviembre.

Temas

Te puede interesar