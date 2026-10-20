La Fiesta Nacional del Sol 2026 ya tiene su banda sonora oficial. El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte del Gobierno de San Juan presentó la composición musical inspirada en la temática de esta edición, “San Juan Parque Triásico”, un trabajo realizado íntegramente en la provincia por creativos, músicos y técnicos locales.
Lanzaron una convocatoria para que los artistas versionen la canción de la FNS
Inspirada en la temática “Parque Triásico”, la Fiesta Nacional del Sol 2026 lanzó su canción oficial, producida íntegramente por músicos y técnicos locales.