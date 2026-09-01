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Se viene una expo para fomentar la lectura en los más chicos

El próximo 3 y 4 de septiembre, se realizará la Expo Biblio Pop. Con entrada libre y gratuita.

El próximo 3 y 4 de septiembre, los sanjuaninos podrán ser parte de la feria de bibliotecas populares más grande de la provincia con la llegada de la Expo Biblio Pop. El encuentro se desarrollará en tres sedes como la Dirección de Bibliotecas Populares, el Centro Cultural Conte Grand y el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, ofreciendo una variada agenda, en doble turno, pensada para estudiantes de nivel primario y secundario, jóvenes y familias de toda la provincia.

En el Centro Cultural Conte Grand se concentrará una amplia muestra donde participarán 37 bibliotecas populares sanjuaninas con material y propuestas didácticas. A su vez, las principales editoriales y librerías locales ofrecerán venta de libros con promociones especiales, acompañadas por un concurrido sector dedicado al cómic, el manga y las historietas. La grilla del espacio se completará con presentaciones literarias, el circuito Dino Educación, obras de teatro sobre la Difunta Correa y Sarmiento, DJ en vivo, shows de danza urbana, desfile de cosplay, sorteos y un patio gastronómico.

Por su parte, en la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias, ubicada 25 de Mayo y Las Heras, habrá charlas y presentaciones literarias a las 10, 11:15, 15 y 16:15 h durante los dos días que dura la Expo.

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En cuanto al Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, será el espacio destinado a la capacitación con una serie de talleres gratuitos que tendrán inscripción por orden de llegada hasta agotar cupo. Las actividades comenzarán el jueves 3 a las 10 y 11:15 h con los talleres de Origami y de Cómics y, a las 14:30 y 15:45, habrá fotobordado y origami. En cuanto al viernes 4, a las 14:30 y 15:45 habrá comic y lengua japonesa.

Esta iniciativa destaca por su perfil interministerial, articulado entre el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y el Ministerio de Educación. De esta manera, la Expo Biblio Pop integrará las propuestas de los programas educativos Comprendo y Aprendo y el Programa de Coros y Orquestas, fortaleciendo la alfabetización, la lectura y la expresión artística en un entorno dinámico e inclusivo.

A través de estas acciones, el Gobierno de San Juan reafirma su compromiso de garantizar el acceso a la cultura y al conocimiento. Al conectar la educación con las nuevas expresiones culturales de los jóvenes y poner a disposición la infraestructura provincial, la gestión impulsa el desarrollo de la comunidad, acompaña el trabajo de las bibliotecas populares y dinamiza el sector editorial y gastronómico local.

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