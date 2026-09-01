El próximo 3 y 4 de septiembre, los sanjuaninos podrán ser parte de la feria de bibliotecas populares más grande de la provincia con la llegada de la Expo Biblio Pop. El encuentro se desarrollará en tres sedes como la Dirección de Bibliotecas Populares, el Centro Cultural Conte Grand y el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, ofreciendo una variada agenda, en doble turno, pensada para estudiantes de nivel primario y secundario, jóvenes y familias de toda la provincia.
Se viene una expo para fomentar la lectura en los más chicos
El próximo 3 y 4 de septiembre, se realizará la Expo Biblio Pop. Con entrada libre y gratuita.