Se viene una expo para fomentar la lectura en los más chicos

En cuanto al Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, será el espacio destinado a la capacitación con una serie de talleres gratuitos que tendrán inscripción por orden de llegada hasta agotar cupo. Las actividades comenzarán el jueves 3 a las 10 y 11:15 h con los talleres de Origami y de Cómics y, a las 14:30 y 15:45, habrá fotobordado y origami. En cuanto al viernes 4, a las 14:30 y 15:45 habrá comic y lengua japonesa.

Esta iniciativa destaca por su perfil interministerial, articulado entre el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y el Ministerio de Educación. De esta manera, la Expo Biblio Pop integrará las propuestas de los programas educativos Comprendo y Aprendo y el Programa de Coros y Orquestas, fortaleciendo la alfabetización, la lectura y la expresión artística en un entorno dinámico e inclusivo.

A través de estas acciones, el Gobierno de San Juan reafirma su compromiso de garantizar el acceso a la cultura y al conocimiento. Al conectar la educación con las nuevas expresiones culturales de los jóvenes y poner a disposición la infraestructura provincial, la gestión impulsa el desarrollo de la comunidad, acompaña el trabajo de las bibliotecas populares y dinamiza el sector editorial y gastronómico local.