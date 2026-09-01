Producción y viñateros analizaron la situación hídrica en la provincia

El análisis permitió intercambiar información sobre el escenario hídrico y las acciones previstas para afrontar eventuales dificultades que puedan afectar a la producción.

El segundo eje estuvo centrado en la reconversión del sector de uva en fresco. En este sentido, funcionarios del Ministerio explicaron las distintas acciones que se encuentran en marcha para acompañar este proceso y avanzar en alternativas para la actividad.

La presentación generó un importante interés entre los representantes de la Federación de Viñateros, quienes pudieron conocer los alcances de las medidas y plantear inquietudes vinculadas con el futuro del sector.

Del encuentro participaron el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno; y el director de Desarrollo Vitivinícola, Juan Carlos Hidalgo.

Por parte de la Federación de Viñateros estuvieron presentes su presidente, Alfredo Olivera, junto a Eduardo Garcés y Francisco Pastor.

La reunión permitió fortalecer el diálogo entre el Gobierno provincial y los productores, con el objetivo de abordar de manera conjunta los desafíos que atraviesa la actividad vitivinícola y analizar medidas que contribuyan a sostener y mejorar la producción sanjuanina.