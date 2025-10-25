"
Testigos y cámaras aportan pistas sobre el hombre que no volvió a su casa

Nuevos testimonios y cámaras de seguridad permitieron reconstruir el recorrido de Raúl Ceferino Araya, el hombre de 51 años que desapareció tras salir a pagar la luz en Albardón.

La búsqueda de Raúl Ceferino Araya, el hombre de 51 años que salió a pagar la luz y nunca regresó a su casa, tuvo avances importantes en las últimas horas. Gracias a las cámaras de seguridad y a nuevos testimonios, la policía logró reconstruir parte de su recorrido antes de que se perdiera su rastro.

Araya fue visto por primera vez alrededor de las 9:50 del sábado en un supermercado de Albardón. Las imágenes registradas muestran que caminaba con tranquilidad y sin señales de alteración. Desde allí, siguió su trayecto a pie hasta llegar a la plaza departamental, donde fue visto nuevamente a las 10:30.

A partir de ese punto, las cámaras lo muestran desplazándose hacia la zona del Cristo de ingreso al barrio, lo que permitió a los investigadores delimitar una franja horaria precisa de su recorrido. Minutos más tarde, operarios de la empresa Naturgy declararon haberlo visto caminando por el costado de la Ruta 40, a la altura del “puente viejo”, alrededor de las 11:30.

El último testimonio confirmado lo ubica a las 12:35, cuando fue observado por el lateral de la ruta, cerca de una ripiera. Desde entonces, no volvió a ser visto. Con esos datos, la policía intensificó el operativo en toda la zona, revisando cámaras adicionales y extendiendo el rastrillaje a sectores rurales y caminos vecinales.

Las autoridades instan a la comunidad a colaborar con cualquier información que permita ubicar al hombre, que continúa siendo buscado intensamente. Su familia permanece a la espera de noticias, mientras el trabajo policial se concentra en verificar nuevos registros y posibles avistamientos.

