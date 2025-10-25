Testigos y cámaras aportan pistas sobre el hombre que no volvió a su casa

Araya fue visto por primera vez alrededor de las 9:50 del sábado en un supermercado de Albardón. Las imágenes registradas muestran que caminaba con tranquilidad y sin señales de alteración. Desde allí, siguió su trayecto a pie hasta llegar a la plaza departamental, donde fue visto nuevamente a las 10:30.

A partir de ese punto, las cámaras lo muestran desplazándose hacia la zona del Cristo de ingreso al barrio, lo que permitió a los investigadores delimitar una franja horaria precisa de su recorrido. Minutos más tarde, operarios de la empresa Naturgy declararon haberlo visto caminando por el costado de la Ruta 40, a la altura del “puente viejo”, alrededor de las 11:30.