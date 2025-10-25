La búsqueda de Raúl Ceferino Araya, el hombre de 51 años que salió a pagar la luz y nunca regresó a su casa, tuvo avances importantes en las últimas horas. Gracias a las cámaras de seguridad y a nuevos testimonios, la policía logró reconstruir parte de su recorrido antes de que se perdiera su rastro.
Testigos y cámaras aportan pistas sobre el hombre que no volvió a su casa
Nuevos testimonios y cámaras de seguridad permitieron reconstruir el recorrido de Raúl Ceferino Araya, el hombre de 51 años que desapareció tras salir a pagar la luz en Albardón.