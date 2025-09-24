"Un viaje hacia Nunca Jamás": magia e inclusión sobre el escenario

El elenco contó con la participación de diversas instituciones y grupos, entre ellos:

Escuela de Educación Especial APADIM

Taller de Danza Escuela Inmanu

Centro de Día Esencial

Colegio Merceditas de San Martín de CESAP

Coro de Niños de la Universidad Nacional de San Juan

Cada espacio aportó su talento, con coreografías adaptadas, intervenciones musicales y actuaciones que resaltaron las habilidades individuales de cada participante.

Con ensayos inclusivos, apoyo profesional especializado y accesibilidad total, la obra permitió que personas con movilidad reducida y niños con discapacidad intelectual tuvieran roles significativos, interpretando personajes como los Niños Perdidos o las criaturas mágicas del País de Nunca Jamás.

“Un viaje hacia Nunca Jamás” demostró que la danza, la música y el teatro son herramientas poderosas para romper barreras, construir puentes y transformar realidades, emocionando y educando al mismo tiempo.