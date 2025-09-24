En el marco del Mes de la Educación Especial, el Ballet Estable Municipal Sembrando Ilusiones llevó a escena “Un viaje hacia Nunca Jamás”, un espectáculo que reinterpretó el clásico cuento de Peter Pan con un enfoque profundamente inclusivo. Las dos funciones a sala llena en el Teatro Sarmiento emocionaron al público, mostrando danza, amor, respeto y visibilidad.
"Un viaje hacia Nunca Jamás": magia e inclusión sobre el escenario
El Ballet Sembrando Ilusiones presentó una obra que combinó fantasía, arte y diversidad, destacando la importancia de la inclusión en la comunidad.