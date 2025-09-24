"
"Un viaje hacia Nunca Jamás": magia e inclusión sobre el escenario

El Ballet Sembrando Ilusiones presentó una obra que combinó fantasía, arte y diversidad, destacando la importancia de la inclusión en la comunidad.

En el marco del Mes de la Educación Especial, el Ballet Estable Municipal Sembrando Ilusiones llevó a escena “Un viaje hacia Nunca Jamás”, un espectáculo que reinterpretó el clásico cuento de Peter Pan con un enfoque profundamente inclusivo. Las dos funciones a sala llena en el Teatro Sarmiento emocionaron al público, mostrando danza, amor, respeto y visibilidad.

Dirigida por María Elisa Robles y con el acompañamiento de la directora de Desarrollo Humano, Carol Orozco, y de Claudia Gallardo, subdirectora de Discapacidad, la producción se convirtió en un puente donde el arte fue el lenguaje común que unió a todos sin distinción.

obra de teatro

El elenco contó con la participación de diversas instituciones y grupos, entre ellos:

  • Escuela de Educación Especial APADIM
  • Taller de Danza Escuela Inmanu
  • Centro de Día Esencial
  • Colegio Merceditas de San Martín de CESAP
  • Coro de Niños de la Universidad Nacional de San Juan

Cada espacio aportó su talento, con coreografías adaptadas, intervenciones musicales y actuaciones que resaltaron las habilidades individuales de cada participante.

Con ensayos inclusivos, apoyo profesional especializado y accesibilidad total, la obra permitió que personas con movilidad reducida y niños con discapacidad intelectual tuvieran roles significativos, interpretando personajes como los Niños Perdidos o las criaturas mágicas del País de Nunca Jamás.

“Un viaje hacia Nunca Jamás” demostró que la danza, la música y el teatro son herramientas poderosas para romper barreras, construir puentes y transformar realidades, emocionando y educando al mismo tiempo.

