Tenencia responsable de macotas: cronograma de actividades

Jornada especial en Ullum
El próximo martes 19 de agosto, de 14 a 17 horas, se realizará un operativo gratuito en Ullum. Allí, los vecinos podrán vacunar contra la rabia, colocar pipetas y administrar desparasitarios a sus mascotas. En esta ocasión, no habrá servicio de esterilización.
La iniciativa apunta a prevenir enfermedades zoonóticas, controlar parásitos y promover el compromiso ciudadano para evitar el abandono y la superpoblación animal.
Acciones en otros departamentos
En Zonda se realizaron castraciones, vacunación antirrábica, chipeo de perros potencialmente peligrosos, colocación de pipetas y desparasitarios.
En Marquesado, departamento Rivadavia, la actividad se llevó adelante junto al municipio, combinando chipeo, esterilización y vacunación.
Por otra parte, en Jáchal —específicamente en San José, Huaco y Mogna— se otorgaron turnos para esterilizaciones que se concretarán a comienzos de septiembre.
Desde Ambiente señalaron que estos operativos especiales responden a la alta demanda registrada durante los abordajes del programa San Juan Cerca, y que continuarán recorriendo la provincia para garantizar el acceso gratuito a estos servicios esenciales.