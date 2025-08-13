"
Tenencia responsable de macotas: cronograma de actividades

Quirófanos móviles, jornadas especiales y operativos de vacunación buscan prevenir enfermedades, controlar la población animal y reforzar el compromiso de la comunidad con el bienestar de sus mascotas.

En el marco del Programa de Tenencia Responsable, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable desplegó esta semana una batería de acciones en distintos departamentos para promover el cuidado de las mascotas y prevenir enfermedades.

Actualmente, los quirófanos móviles funcionan en tres puntos:

  • 9 de Julio: Plaza Independencia (hasta el 22 de agosto).

  • Rivadavia – Marquesado: División Comando Radioeléctrico Oeste (hasta el 22 de agosto).

  • Rawson: Barrio Los Horcones (hasta el 22 de agosto).

Jornada especial en Ullum

El próximo martes 19 de agosto, de 14 a 17 horas, se realizará un operativo gratuito en Ullum. Allí, los vecinos podrán vacunar contra la rabia, colocar pipetas y administrar desparasitarios a sus mascotas. En esta ocasión, no habrá servicio de esterilización.

La iniciativa apunta a prevenir enfermedades zoonóticas, controlar parásitos y promover el compromiso ciudadano para evitar el abandono y la superpoblación animal.

Acciones en otros departamentos

En Zonda se realizaron castraciones, vacunación antirrábica, chipeo de perros potencialmente peligrosos, colocación de pipetas y desparasitarios.

En Marquesado, departamento Rivadavia, la actividad se llevó adelante junto al municipio, combinando chipeo, esterilización y vacunación.

Por otra parte, en Jáchal —específicamente en San José, Huaco y Mogna— se otorgaron turnos para esterilizaciones que se concretarán a comienzos de septiembre.

Desde Ambiente señalaron que estos operativos especiales responden a la alta demanda registrada durante los abordajes del programa San Juan Cerca, y que continuarán recorriendo la provincia para garantizar el acceso gratuito a estos servicios esenciales.

