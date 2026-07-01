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Megainversión: AISA Group destinará USD 1.500 millones para expandir Gualcamayo

El anuncio fue realizado por el CEO del grupo, Juan José Retamero, ante el presidente Javier Milei en Madrid. Se impulsará un segundo RIGI centrado en la exploración masiva del distrito sanjuanino bajo el denominado "Programa G50".

AISA Group, a través de su controlada Minas Argentinas, planea transformar por completo el destino del yacimiento sanjuanino Gualcamayo. La firma estudia el desarrollo de un segundo proyecto para presentar ante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que contempla un agresivo programa de inversión por USD 1.500 millones enfocado en la exploración, reposición y crecimiento de recursos minerales a largo plazo.

El anuncio formal lo realizó Juan José Retamero, CEO y fundador de AISA Group, durante una reunión en Madrid con el presidente Javier Milei, el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino Wenceslao Bunge Saravia, en el marco de la gira oficial para potenciar inversiones en el país.

El Programa G50: una escala superior para San Juan

Esta nueva iniciativa complementa al primer RIGI que la empresa ya obtuvo en enero de 2026 para el Proyecto Carbonatos Profundos (DCP), el cual prevé una inversión de USD 665 millones y proyecciones de exportación por USD 26.500 millones entre los años 2030 y 2055.

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El nuevo esquema, denominado Programa G50, buscará expandir la visión minera sobre las 38.000 hectáreas de la concesión:

  • Corto plazo (24 a 36 meses): Acelerará la evaluación de los recursos remanentes actuales para sumar onzas de oro rápidamente al perfil productivo de la mina.

  • Largo plazo: Avanzará en el desarrollo intensivo de sectores inexplorados del distrito con alto potencial aurífero y de metales industriales.

  • Objetivo estratégico: Reponer reservas, generar divisas y sostener el empleo local durante las próximas décadas, pasando de ver a Gualcamayo como una mina individual a un distrito integrado.

"Gualcamayo dejó de ser una operación en declive para convertirse en un distrito minero con futuro. El primer RIGI nos permitió asegurar la viabilidad de Carbonatos Profundos; este segundo proyecto apunta a consolidar una plataforma de crecimiento de largo plazo, con más exploración y más oportunidades para San Juan", afirmó Gabriel Corvo, gerente general de Minas Argentinas.

El renacer de un yacimiento

Desde la llegada de AISA Group a la conducción de Gualcamayo en 2023, el holding familiar de origen español ha impulsado el saneamiento financiero, la continuidad operativa y la recategorización de recursos. Actualmente, la operación cuenta con 7,1 millones de onzas de oro en recursos y 4,9 millones de onzas en reservas certificadas bajo estándares internacionales.

Retamero destacó las condiciones locales para dar luz verde a este desembolso millonario: "El RIGI es una herramienta clave para transformar potencial geológico en inversión real. Gualcamayo demuestra que una mina que parecía llegar al final puede renacer si hay visión, equipo, parámetros macroeconómicos estables y seguridad jurídica".

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