Suspendieron las Colonias para el viernes en algunos departamentos

Ante las intensas lluvias, desde el Ministerio de Familia informaron que se suspendieron las colonias de verano para este viernes, en algunos departamentos.

Ante pronósticos climáticos de posibles lluvias y especialmente para priorizar el bienestar y no poner en riesgo a los miles de niños y niñas, personas mayores y personas con discapacidad que participan en las Colonias de Verano, desde la Dirección de Emergencias y Políticas Alimentarias se informa que por el momento se suspenden estas instancias recreativas para el día viernes 9 de enero en todos los departamentos, menos Jáchal, Calingasta e Iglesia.

De todos modos, durante toda la jornada e inclusive las primeras horas del viernes, se seguirá atento a la situación para actualizar las medidas preventivas.

En la mañana de este jueves se suspendieron las actividades en las colonias de verano de los departamentos de 9 de Julio, Albardón, Angaco, Sarmiento, Valle Fértil, Chimbas, Zonda, Caucete, Rawson, Rivadavia y Santa Lucía y San Martín, debido a las intensas lluvias.

En el caso de Pocito, se informó que solo se suspende la colonia que funciona en el camping El Paraíso, mientras que en el departamento 25 de Mayo únicamente se llevará a cabo la colonia en Tupelí, quedando suspendidas las demás sedes.

