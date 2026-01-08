Ante pronósticos climáticos de posibles lluvias y especialmente para priorizar el bienestar y no poner en riesgo a los miles de niños y niñas, personas mayores y personas con discapacidad que participan en las Colonias de Verano, desde la Dirección de Emergencias y Políticas Alimentarias se informa que por el momento se suspenden estas instancias recreativas para el día viernes 9 de enero en todos los departamentos, menos Jáchal, Calingasta e Iglesia.
Suspendieron las Colonias para el viernes en algunos departamentos
Ante las intensas lluvias, desde el Ministerio de Familia informaron que se suspendieron las colonias de verano para este viernes, en algunos departamentos.