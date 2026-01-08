Suspendieron las Colonias para el viernes en algunos departamentos

De todos modos, durante toda la jornada e inclusive las primeras horas del viernes, se seguirá atento a la situación para actualizar las medidas preventivas.

En la mañana de este jueves se suspendieron las actividades en las colonias de verano de los departamentos de 9 de Julio, Albardón, Angaco, Sarmiento, Valle Fértil, Chimbas, Zonda, Caucete, Rawson, Rivadavia y Santa Lucía y San Martín, debido a las intensas lluvias.