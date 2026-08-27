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Inician preinscripciones para el ingreso 2027 a la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública

Las preinscripciones comenzarán el 1 de septiembre a las 8 y permanecerán abiertas hasta completar los cupos disponibles.

La Policía de San Juan, abre la convocatoria para cubrir 1.000 vacantes destinadas a jóvenes que quieran formarse como oficiales de la fuerza. Las preinscripciones comenzarán el 1 de septiembre a las 8 y permanecerán abiertas hasta completar los cupos disponibles.

La Secretaría de Seguridad, a través de la Policía de San Juan, informa la apertura de las preinscripciones para el ingreso 2027 a la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública, una carrera de nivel superior con una duración de tres años. La propuesta de formación se desarrolla en la Escuela de Cadetes “Dr. Antonino Aberastain”, dependiente de la Dirección de Instrucción y Formación Policial D-6.

El proceso estará habilitado desde el 1 de septiembre a las 8, hasta completar las 1.000 vacantes previstas para el próximo ciclo. Los interesados deberán completar el formulario de preinscripción a través del sitio oficial de la Policía de San Juan, en policiadesanjuan.gob.ar/v2/d6.

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Entre los requisitos establecidos se encuentra ser argentino, nativo o por opción, tener entre 18 y 23 años y acreditar la finalización del nivel secundario. Además, los aspirantes no deben registrar antecedentes contravencionales o judiciales y deberán cumplir con las condiciones establecidas para el ingreso.

El proceso de admisión contempla, entre otros aspectos, la evaluación de la estatura, la exposición de tatuajes y un examen de aptitud psicofísica, de acuerdo con las condiciones establecidas por la institución. La Policía recomienda a los aspirantes consultar previamente todos los requisitos y condiciones de ingreso disponibles en su página oficial.

La carrera tiene una duración de tres años y corresponde a una formación de nivel superior orientada a la preparación profesional de quienes integrarán los cuadros de oficiales de la Policía de San Juan. La Dirección D-6 tiene entre sus funciones la formación de los alumnos para su incorporación a la institución, además del perfeccionamiento técnico y profesional del personal policial.

La formación policial se encuentra actualmente dentro del ámbito estatal provincial, con aval del Ministerio de Educación; y cuenta con un diseño curricular aprobado para la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública. Esta propuesta busca fortalecer la preparación académica y profesional de quienes asumirán responsabilidades dentro del sistema de seguridad de la provincia.

Quienes estén interesados en iniciar el proceso de ingreso deberán completar la preinscripción desde el 1 de septiembre, a partir de las 8, y permanecer atentos a las comunicaciones oficiales durante las distintas etapas del proceso. Toda la información y el formulario correspondiente se encuentran disponibles en el portal de la Policía de San Juan.

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