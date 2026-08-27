Inician preinscripciones para el ingreso 2027 a la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública

Entre los requisitos establecidos se encuentra ser argentino, nativo o por opción, tener entre 18 y 23 años y acreditar la finalización del nivel secundario. Además, los aspirantes no deben registrar antecedentes contravencionales o judiciales y deberán cumplir con las condiciones establecidas para el ingreso.

El proceso de admisión contempla, entre otros aspectos, la evaluación de la estatura, la exposición de tatuajes y un examen de aptitud psicofísica, de acuerdo con las condiciones establecidas por la institución. La Policía recomienda a los aspirantes consultar previamente todos los requisitos y condiciones de ingreso disponibles en su página oficial.

La carrera tiene una duración de tres años y corresponde a una formación de nivel superior orientada a la preparación profesional de quienes integrarán los cuadros de oficiales de la Policía de San Juan. La Dirección D-6 tiene entre sus funciones la formación de los alumnos para su incorporación a la institución, además del perfeccionamiento técnico y profesional del personal policial.

La formación policial se encuentra actualmente dentro del ámbito estatal provincial, con aval del Ministerio de Educación; y cuenta con un diseño curricular aprobado para la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública. Esta propuesta busca fortalecer la preparación académica y profesional de quienes asumirán responsabilidades dentro del sistema de seguridad de la provincia.

Quienes estén interesados en iniciar el proceso de ingreso deberán completar la preinscripción desde el 1 de septiembre, a partir de las 8, y permanecer atentos a las comunicaciones oficiales durante las distintas etapas del proceso. Toda la información y el formulario correspondiente se encuentran disponibles en el portal de la Policía de San Juan.